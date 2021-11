Brian Castaño, cerca del desquite con Charlo y lejos del mejor escenario

Al bonaerense Brian Castaño, único campeón mundial de la Argentina , no lo entusiasma mucho un desquite directo con el norteamericano Jermell Charlo, con quién empató en un fallo injusto el pasado 17 de julio en San Antonio, Texas. Sin embargo, para los popes de esta industria y sobre todo para Al Haymon, el hombre fuerte de este negocio y representante de ambos boxeadores, no hay otra salida: una revancha resulta esencial. Sobre todo para Charlo, cuya proyección hacia las grandes hazañas se estancó por completo al no aprobar la materia: “Castaño”.

Un nuevo combate por las cuatro coronas de los Mediano jr. sigue siendo un proyecto tentador. Los cinturones AMB-CMB-FIB- de Charlo y la faja OMB en poder de Castaño, forman parte de una propuesta atractiva y aún novedosa.

Se pudieron subsanar los dos contratiempos reglamentarios que bloqueaban a este desquite. Primero, los representantes del ruso Bakhram Murtazaliev, 1° en el ranking FIB, volverían a ceder su chance titular a cambio de una “atractiva” compensación económica. Paradójicamente, bloquear: “Castaño vs. Charlo II “ , les reportaría una vacante del cetro y una insípida pelea selectiva con el ecuatoriano-alemán Jack Culcay.

Brian Castaño y una nueva oportunidad ante Charlo Amanda Westcott

El segundo obstáculo fue diluido rápidamente por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que aceptó posponer la pelea obligatoria de Castaño con el invicto australiano Tim Tszyu, retador oficial, tras acordar -a la brevedad- un cotejo con quién resulte ganador.

De esta resolución, pudo filtrarse un rumor interesante: el match sería en febrero y en Houston, Texas, donde Charlo reside y goza de todos los beneficios de la alcaldía local. Y esto disgustó al equipo de Castaño.

¿Con que se soluciona la ida a Houston? Con plata, con mucha plata . Y esta es la motivación con la cual lidia el púgil matancero: la inconveniencia deportiva frente a una muy buena bolsa de billetes americanos. Pero aún, en la mesa chica de PBC -promotora del combate- no se habló de nada.

¿Dónde está Castaño?

Entrenando en su club matancero: Villa Alida, en San Justo, junto a su padre Carlos. Está saturado de las concentraciones tan largas como efectivas de Los Ángeles y no quiere relegar las fiestas navideñas matanceras. Y es un tema de discusión en las bases de su equipo que pretende su llegada a Estados Unidos lo antes posible. Se siente seguro con este modo de afrontar la factible revancha con Charlo. De ser en febrero -una fecha que no le agrada- completaría tres peleas mundialistas en un año. (Patrick Teixeira, Charlo I y II). Hecho inusual en su carrera desde 2015 a hoy.

Jermell Charlo, el favorito de la industria del boxeo Amanda Westcott

¿Tiene margen Castaño para modificar fechas y escenarios? No. La gran industria del boxeo se maneja en torno a Charlo y deberá sacarlo de camino si quiere tomar su lugar. Si bien ganó respeto con su última pelea -todos los expertos lo vieron vencedor- aún Jermell es el estandarte para los hombres del negocio . Ni siquiera, el santafecino Marcos “Chino” Maidana, pudo imponer condiciones cuando fijó su desquite con Floyd Mayweather, en 2014. Y Maidana, traía consigo un potencial superior al que Castaño ostenta en estos días. El circuito de las grandes contiendas con bolsas millonarias no admite contemplaciones. Sólo fechas fijas e inamovibles en el calendario 2022.

¿Hay otra ruta para Castaño? No. Está inmerso en el gran negocio del boxeo norteamericano. En su elite. Con Haymon, la cadena de TV Showtime, con los mejores cheques y un camino potencial hacia lo máximo en caso de acabar con Charlo. Aquella rebeldía de resignar -en los escritorios de la AMB- su primer título mundial ganado en 2016, no le salió gratis. Y a esta altura, a los 32 años, la mejor opción es saber afrontar cada momento.

Tiene la sabiduría y la experiencia necesaria para resolver en el ring todos los detalles esquivos que le opone un mundillo con el que siempre soñó pero al que jamás imaginó tan adverso e insensible a la hora de proteger sus intereses.