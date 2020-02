Brian Castaño peleará el 25 de abril frente al brasileño Patrick Teixeira Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Osvaldo Príncipi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de febrero de 2020 • 00:22

Los bonaerenses Brian Castaño, ex campeón mundial mediano junior de la AMB, y Jeremías Ponce, campeón welter junior de la IBO, recobraron en las últimas horas un sitial preponderante en los titulares de las noticias deportivas, potenciado, casi al mismo tiempo, por el presente de sus carreras.

Castaño, quien ostentó la corona hasta mediados de 2019 y la dejó vacante, está a un paso de oficializar su match con Patrick Teixeira, de Brasil, campeón mundial mediano junior de la OMB. El combate sería el 25 de abril próximo en Indio (California), con la organización de Golden Boy Promotions, empresa que preside Oscar De la Hoya y representa al púgil de San Pablo. Al respecto, Sebastián Contursi, manager de Castaño señaló a la nación: "Acabo de recibir los contratos y debo analizarlos minuciosamente. Aún no hay acuerdo oficial, pero estamos muy cerca".

Contursi y la empresa Golden Boy trabajaron mucho tiempo en la promoción del santafesino Marcos "Chino" Maidana, sobre todo en los combates con Adrien Broner, en 2013 y Floyd Mayweather, en 2014. Luego, se desvincularon en modo abrupto y poco amistoso, lo que hizo muy tensa esa gestión.

Teixeira, de 29 años, luce un record de 31 éxitos (22 KO) y un revés. Ganó el cetro vacante ante el dominicano Carlos Adames. Es un rival conveniente para Castaño, de 30 años, invicto en 20 peleas y con un recorrido pugilístico superior en el que se destacan las victorias sobre Sergiy Derevyanchenko, Michel Soro, Wale Omotoso y su empate con el cubano Erislandy Lara.

La última gran pelea entre argentinos y brasileños por una corona mundial fue disputada por Acelino "Popó" Freitas y Jorge "La Hiena" Barrios el 9 de agosto de 2003, en Miami. El bahiano ganó por KO técnico en el último round de un combate inolvidable, por el cetro liviano junior de la OMB.

La otra opción estuvo dada en la indefinición que rodea la defensa del título welter junior de la IBO, un "mundial" de segundo nivel. Ponce debería enfrentar al alemán Timo Schwarzkopf, en Berlín, el 29 del mes próximo. Sin embargo, el teutón Charlie Podehl, organizador del pleito, no dio precisiones sobre este match. Al respecto, Alberto Zacarías, técnico y manager de Ponce, comentó a la nacion: "Si está situación no se resuelve la semana que viene quedamos liberados de las opciones con los alemanes. Aguardamos la respuesta de la IBO para buscar otros horizontes. Nos gustaría terminar el contrato con los empresarios que nos permitieron ganar la corona el año último, pero no resuelven las cosas".

Ponce, de 23 años e invicto ganador de 25 cotejos, es uno de los tres boxeadores más importantes del país. Se adjudicó ese cinturón tras una clara victoria por puntos sobre el alemán Rico Mueller, en septiembre pasado. Su futuro reserva un crecimiento pausado pero tentador.

Un dèja vú: Sergio Maravilla Martínez dice que volverá al ring Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

A todas esas investigaciones minuciosas se agregó un rumor llamativo vertido por allegados y propagandistas del quilmeño Sergio "Maravilla" Martínez, asegurando -por enésima vez- que el ex bicampeón del mundo volvería a pelear a los 45 años, en España, el 6 de junio próximo.

A estas alturas de la vida, "Maravilla" chuza a los críticos de boxeo que siempre lo seguirán respetando pese a los señuelos irrelevantes que siguen tirando sus emisarios.