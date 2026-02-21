Ryan García, el boxeador inestable y escandaloso que sin embargo cautiva a los fanáticos y peleará esta noche en Las Vegas

¿Qué pasará esta vez? Este interrogante, tan repetido y excitante en los años 90 durante las peleas de Mike Tyson, volverá a repetirse esta noche en el pomposo estadio T-Mobile de Las Vegas cuando el estadounidense Ryan García se suba al cuadrilátero frente su compatriota Mario Barrios, campeón mundial welter (CMB).

¿Cuál es la razón y el interés que desata la reaparición de un boxeador irregular e inestable que no consigue una victoria desde 2023? El desorden, la iracundia y el litigio que producen sus combates. Antes y después. Lamentablemente, este tipo de políticas promocionales se consideran atractivas para los inversores en este deporte, que cuentan con la complicidad de los organismos internacionales para llevarlos a cabo con un consumo desmedido y lucrativo sobre García. Mucho ruido, algo de dinero y poco prestigio.

A los 22 años ganó su primera corona –liviano CMB interino- ante el británico Luke Campbell, el 2 de enero de 2021 en Dallas Tim Warner / Getty Images / AFP - AFP

A los 27 años, su pelea con Barrios se convierte en el tema del día; superando en interés al renovado acuerdo entre la empresa inglesa Matchroom, presidida por Eddie Hearn, y la plataforma DAZN por cinco años más, que obligará al televidente a pagar una veintena de dólares por combates como este, que se difundirá pasada la medianoche para nuestro país.

De la familia al escándalo

Cuando entrevistamos por primera vez a Ryan García en Las Vegas, en 2019, descubrimos un ámbito cálido y familiar como pocas veces vimos en este oficio. Con su mamá, Lisa –dirigente y jurado de boxeo juvenil-; su papá y consejero, Henry, y la dulzura de su pequeña Rylie, nacida a principios de ese año fruto del amor con su novia de entonces, Catherine Gómez.

Sin embargo, su crecimiento y sus conquistas lo llevaron a tropezar con un sinfín de contratiempos y sanciones. A los 22 años ganó su primera corona –liviano CMB interino- ante el británico Luke Campbell y a partir de entonces nada fue igual: comenzaron los rumores sobre su romance con la artista cubana Malu Trevejo y afloraron viejas fotos con Alexa, hija de Myrka Dellanos, expareja del afamado cantante Luis Miguel. Y todo se desbarrancó.

Gervonta Davis noquea a Ryan García durante un combate de pesos ligeros de boxeo el sábado 22 de abril de 2023 en Las Vegas. (AP Foto/John Locher)

Nunca pudo exponer el título por problemas de peso. Le importó mucho más sumar seguidores en Instagram: alcanzó 13 millones de fieles, que lo acompañaron a ser noqueado –sin pena ni gloria- por Gervonta Davis, con casi 65 kilos, en 2023. Desde ese instante, escritos catastróficos en sus redes y estados deplorables lo llevaron a cambiar de rumbos permanentemente en su carrera tras buscar romper sus acuerdos contractuales con Oscar de la Hoya y luego con el equipo del mexicano Saul Canelo Alvarez, hoy, todos archienemigos entre sí.

Ryan García, con Oscar de la Hoya, una relación que terminó muy mal

Pulverizó los convenios de peso fijados para combatir con Devin Haney: sobrepasándolo en casi dos kilos, lo vapuleó y lo venció por puntos, después de haber bebido cerveza en el pesaje oficial y hacer un show de obscenidades que todavía tratan de entenderse. Sin embargo, esta euforia duró casi nada ante la detección de ostarina, droga prohibida alteradora en su masa muscular. Lo despojaron tras el control antidoping del resultado y lo suspendieron.

Video del pesaje de Ryan García. Sube con una cerveza y después marca tres libras por encima del peso pactado. Al ser criticado dice que era un broma y que era jugo de manzana con soda. Le creemos? #Boxeo #NoticiasBoxeo #BoxingStuds #RyanGarcia #DevinHaney #HaneyGarcia… pic.twitter.com/Ygy0cg59JO — Boxing Studs Noticias (@BoxingStuds) April 20, 2024

A partir de entonces, sus apariciones mediáticas y profesionales fueron muy malas. Su pobrísima derrota ante Rolly Romero, en pleno Times Square, en mayo último, por el cetro welter (AMB) fue categórica. No volvió a pelear. Mantiene su pinta y un récord de 24 victorias (20 KO), dos derrotas, un empate y un match sin decisión. Pocos creen en él, pero sigue ocupando carteleras importantes en este deporte-espectáculo.

Se medirá con un campeón frío y especulador como Mario Barrios, quien tuvo que trabajar muchísimo para doblegar al argentino Fabian TNT Maidana y no convenció a nadie en su último desempeño al empatar con lo que queda de Manny Pacquiao.

Ryan García tiene una nueva oportunidad. Y esperemos se concrete sin anormalidades previo al campanazo del primer round. Esto ya sería una gran noticia.