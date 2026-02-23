El dramático momento del boxeador Joseph George, que colapsó en su rincón tras el primer round por el título de los semipesados

Las imágenes que se viralizaron generan escalofríos. En el Little Caesars Arena de Detroit, el boxeador Joseph George colapsó mientras estaba sentado en su rincón después del primer round en su combate ante Atif Oberlton, lo que generó la desesperación de sus asistentes, llevó a la detención inmediata de la pelea y a la intervención urgente del cuerpo médico de la organización.

El choque entre George y Oberlton formaba parte del evento principal de respaldo de la velada protagonizada por Shields y Crews-Dezurn. El combate, que estaba programado a diez asaltos por el título semipesado WBC USA, se estaba desarrollando con normalidad y nada hacia pensar en un desenlace tan dramático.

Ambos boxeadores completaron el primer round sin acciones determinantes, aunque las repeticiones de video posteriores revelaron un posible choque accidental de cabezas entre George y Oberlton cerca del final de ese período.

Frightening scenes in Detroit. Light heavyweight Joseph George suffered a head clash in the first round and then collapsed during the break between rounds. 😱



#ShieldsCrewsDezurn2 pic.twitter.com/qH3AMEoDgw — Permante (@PermantexG) February 23, 2026

Tras regresar a su rincón, George le hizo señas a su entrenador para que le de agua y tras el primer sorbo, se desplomó repentinamente hacia un costado, quedando inconsciente ante la mirada atónita de su equipo. Las cámaras de transmisión evitaron mostrar el rostro del boxeador caído, mientras los médicos actuaron con rapidez para atenderlo.

El entrenador de George Jr, Hylon Williams, agregó que su pupilo se había sometido a una resonancia magnética y que estaban esperando los resultados, aunque estaba estable y sin riesgos.

La pelea fue detenida de inmediato, otorgando la victoria a Atif Oberlton por nocaut técnico en lo que el propio púgil describió como “la victoria más extraña” de su carrera. Oberlton tuvo una breve conversación cuando George Jr. se puso de pie pero, según publicó el medio inglés, Mirror, estaba muy aturdido y confundido: “Sólo quería asegurarme de que estuviera a salvo... Me afectó mentalmente, aunque sé que es algo que puede suceder cada vez que subo al ring. Me impactó de tal manera que terminé de comprender que cualquier cosa puede pasar... Nunca había visto nada parecido en mi vida. Nunca vi nada igual en el boxeo”.

Trending: Scary situation as Joseph George collapses in between rounds in his fight with Atif Oberlton. 🙏#BrunchBoxing



pic.twitter.com/d5Zb5RSZnI — Brunch Boxing (@BrunchBoxing) February 23, 2026

Según el medio inglés The Sun, Oberlton se refirió a la salud de su rival: “Estoy muy contento de que se haya recuperado y que esté bien. Soy un verdadero campeón, un verdadero guerrero. Podemos hacer lo que queramos, pero me alegra que esté bien. Solo quería asegurarme de que estuviera a salvo. Al fin y al cabo, somos guerreros, pero queremos irnos de aquí igual que salimos”.

El promotor Dmitriy Salita confirmó que Joseph George se encontraba estable tras ser atendido por los servicios médicos sobre el cuadrilátero, aunque tuvo que se retirado con asistencia de los profesionales y el staff médico del lugar. Después de algunas horas y evaluaciones de rutina fue dado de alta del hospital en el que estuvo en observación.

Here is Houston boxer Joe George Jr leaving the ring after collapsing at the end of his first round match vs. Atif Oberlton in Detroit. pic.twitter.com/cq6gwl7f5H — Eric Woodyard (@E_Woodyard) February 23, 2026

Este extraño desenlace representó la la decimoquinta victoria profesional de Oberlton, que reconoció que este final no era el que esperaba y aprovechó el momento para agradecerle el apoyo de su entorno y de los organizadores: “Estoy buscando todo la atención, todas las peleas. Un agradecimiento a Dmitriy Salita. Un agradecimiento a KP Promotions y a todos los que organizaron esto. Estoy justo donde necesito estar. Sé que soy una superestrella y estoy frente al mundo, y seguiré dándoles exactamente lo que quieren”.