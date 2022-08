Boxeo: Oleksandr Usyk, el fanático del fútbol argentino que dejó la trinchera de Kiev y ganó el combate de su vida en Arabia Saudita

El eco de la retención mundialista del ucraniano Oleksandr Usyk (100,5 kilos), titular pesado AMB, FIB y AMB, frente al inglés Anthony Joshua (111), por puntos en doce rounds en un fallo dividido, fue más allá de la rimbombancia escénica del poder financiero y del dinero de Arabia Saudita. Ni el decorado natural compuesto por cientos de embarcaciones que recorren el Mar Rojo y parecen perderse en el infinito entre turbantes, túnicas, camellos y pozos de petróleo, ni el movimiento de más de 100.000.000 de dólares que originó este evento realizado en Jeddah, sacaron de foco a un hombre que procuró darle una alegría a un país en llamas y al borde de la muerte: Ucrania.

La pelea fue lenta y excesivamente pensada. Dio mucho menos que lo esperado. Joshua, que llevó ventajas en gran parte del match, no logró sostener la remontada de Usyk en la parte final, que le permitió acortar diferencias conectando en el mentón del inglés, al que se vio tan frío como siempre. No supo repetir sus buenos golpes al cuerpo y ni aprovechar su frescura física y mental (visibles) sobre un agobiado Usyk, que jamás consiguió desembarazarse mentalmente de la situación bélica de su país. Y se notó en el cuadrilátero.

Usyk esquiva un golpe de Anthony Joshua; el ucraniano mantuvo en Jeddah su invicto y lo incrementó a 25 combates. Nick Potts - PA

La tarjeta para LA NACION (elaborada a través de televisión) otorgó una igualdad en 114. El campeón se adjudicó los rounds 1, 4, 7, 10, 11 y 12, y el desafiante ganó los 2, 3, 5, 6, 8 y 9. Más allá de lo parejo y difícil de puntuar, el desequilibrio final fue establecido por el jurado británico, que optó por Usyk (115-113). Los restantes jueces, de Estados Unidos y Ucrania, fallaron por Joshua y Usyk, respectivamente. Tras el veredicto hubo un desfile de banderas de Ucrania, portadas por ambos boxeadores.

Usyk fue empujado hacia el cuadrilátero por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ex campeón mundial pesado, y el presidente de su nación, Volodymyr Zelensky, que lo invitó a culminar su prestación voluntaria en el ejército nacional deponiendo las armas en favor de los guantes de boxeo. De este modo reeditó una página inmortal de la historia del pugilismo y la humanidad, la vivida por el mítico Joe Louis, en las horas previas a su victoria sobre el alemán Max Schmeling, en el Yankee Stadium, de Nueva York, el 22 de junio de 1938, algo más de un año antes de la Segunda Guerra Mundial. Por entonces, el presidente Franklin Delano Roosevelt habló con Louis y le dijo: “Necesitamos músculos como los suyos para vencer a Alemania”. Joe cumplió el cometido en 124 segundos.

Sin haber grabado sus deseos en la marquesina de las frases imborrables, en el abrazo de despedida de Kiev a Jeddah, los popes de Ucrania fraternizaron con Usyk del mismo modo: “Será más importante explicarle al mundo lo que implican un bombardeo ruso y estar hincado en la trinchera”.

Usyk, Joshua y la bandera ucraniana, protagonista central en la reunión boxística desarrollada en Arabia Saudita, con la guerra como disparador. Twitter

Usyk prolongó su invicto a 25 triunfos. Optó por hablar poco del match y agregó: “El mundo de hoy es muy especial. Hice cuatro o cinco viajes al espacio en estos tiempos de guerra y me di cuenta de un montón de cosas. Instagram, Tik-Tok y las redes sociales vuelven estúpidos a quienes están todo el día tras ellas. La gente olvidó la lectura y la literatura, llenar el cerebro con sabiduría y cosas útiles. A veces me pregunto: «¿Por qué todavía, a los 35 años, sigo en el boxeo?». Y me respondo: «Porque me preparé para esto toda la vida. Desde que era un niño»”.

Conocimos a Usyk a fines de 2019 en Cancún, México, en una convención anual del Consejo Mundial de Boxeo. ”Soy fanático del fútbol argentino. Yo era jugador de fútbol juvenil. Y admiro a Messi… También, todos me comentan sobre la carne argentina… Los bifes y los churrascos”, nos dijo.

Pocas veces afrontamos una situación como ésta. La pelea por el campeonato más valioso de este oficio fue –simplemente– un detalle. Y las sensaciones de un campeón que salió del batallón de su país para pelear en Arabia, interesaron mucho más que su futuro, que el uppercut y el cross.