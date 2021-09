El dominicano Lenin Castillo se recupera después de sufrir un brutal KO ante Callum Smith

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- El boxeador dominicano que terminó en el hospital tras sufrir un brutal nocaut en uno de los combates preliminares de la pelea por el título pesado entre Anthony Joshua y Oleksandr Usyk se encuentra en buenas condiciones, informó este lunes su representante.

Las piernas de Lenin Castillo, de 33 años, lucieron acalambradas al caer a la lona luego de recibir un puñetazo del británico Callum Smith durante el segundo asalto del combate de los semipesados en el estadio Tottenham Hotspur el sábado último. Castillo tuvo que ser sacado del estadio en una camilla y trasladado a un hospital de Londres.

El KO de Callum Smith a Lenin Castillo

El promotor de la cartelera, Eddie Hearn, aplacó el temor inicial al informar una hora después del incidente que Castillo. “Reaccionó al tratamiento del personal médico en el ring”.

Raúl Pastrana, representante de Castillo, dijo a The Associated Press que Castillo había sido de alta de hospital. “Está en buenas condiciones!!!”, dijo Pastrana en un mensaje de texto. “Pudo salir 3 horas después del KO. Completaron una (tomografía) y todo estaba OK”, agregó.

Pastrana añadió que Castillo aún se encuentra en Londres. El dominicano sufrió el primer KO de su carrera. Hasta aquí había llegado con un récord de 21 triunfos con 4 derrotas y una pelea sin decisión.

El momento más duro: Callum Smith ya derribó a Castillo, que quedó sin respuesta en la lona Nick Potts - PA

El KO ocurrió en el segundo asalto de la pelea y el referí Bob Williams detuvo el combate apenas Castillo quedó tirado en la lona. Smith saltó a las cuerdas para festejar, pero desistió inmediatamente después, preocupado por su adversario a quien golpeó en la sien.

“Me disculpé con su gente por celebrar”, dijo Smith apenado. “No me percaté y él no respondía. Yo detesto cuando los boxeadores celebran cuando su oponente queda mal y por ello me disculpé”.

“Si hubiera sido uno de mis hermanos ahí tirado y el oponente lo celebraba, no me hubiera gustado. Es solo un deporte y hay cosas que importan más en la vida que el boxeo”, añadió el boxeador, que venía de perder en decisión unánime en un combate con el mexicano Saúl Canelo Alvarez por los títulos CMB y AMB de los supermedianos.

El poderoso boxeador nacido en Liverpool aumentó su récord a 28 triunfos (20 KO) y sólo una derrota, la mencionada con el Canelo Álvarez.