A 111 años de la primera pelea por título argentino de boxeo profesional

Se necesitaron 32 rounds de combate y la suma de dos días enfervorizados y dependientes de la luz solar sobre el ring para consagrar a un vencedor. Fue en 1915, cuando por primera vez la disputa de un título argentino de boxeo profesional desató un clamor popular absoluto en ambas orillas del Río de la Plata: Willie Gould vs. Gustavo Lenevé.

Nada estaba oficializado y casi todo abolido para el pugilismo en esa época. Sobre todo en Buenos Aires, a partir de 1892, cuando después de las primeras peleas por dinero con participación de los británicos Tom Ball, George Davis y Alejandro Gribb, apareció un moralista de ocasión: un concejal de apellido Carrasco, que solicitó la prohibición de la práctica pública del boxeo porque le causaba escalofríos el choque de dos atletas en un tinglado. En la misma sesión bregó por la extensión de los permisos habilitantes para las casas de citas (prostíbulos) del bajo porteño. Y así ocurrió.

La plaza de Toros Real de San Carlos, de Colonia, Uruguay, fue entonces el sitio elegido. Flamante construcción de 1910, con semejanzas al Coliseo romano, se constituyó en el escenario ideal y el proyecto uruguayo-europeo de convertir a Colonia en algo así como la Niza del Río de la Plata.

Una vista actual de la Plaza de Toros de Colonia, donde se desarrolló la primera pelea de boxeo por un título argentino, en 1915 @plazadetoroscolonia

Ahí, en ese recinto, donde “jamás podría morir ni un toro ni un torero” –y así sucedió- se lució una estrella taurina que capturó la atención de toda Sudamérica: el matador sevillano Ricardo Bombita Torres. Pasó el tiempo y llegó el turno del boxeo.

Los dos mejores exponentes de Argentina, el inglés Willie Gould y el francés Gustavo Lenevé, dirimieron a 20 rounds por el titulo argentino desde medio mediano (welter) a pesado, en poder del británico.

Willie Gould vs. Gustavo Lenevé, en una imagen recreada con inteligencia artificial; se enfrentaron en 1915, en la primera pelea de boxeo por un título argentino

El desembarco en Colonia

Dos mil argentinos llegaron en los célebres Vapor de la carrera, embarcaciones propiedad del empresario croata Nicolás Mihanovich –pilar en el crecimiento de esa ciudad-, con el fin de ver tranquilos el match. Sin corridas de la policía ni bastonazos de la montada.

¿Quién era Willie Gould? Nacido el 6 de agosto de 1893 en Inglaterra, realizó una carrera difícil de documentar hasta su llegada a Buenos Aires, en 1907. Al año siguiente, participó de la fundación del Buenos Aires Boxing Club. Debutó ese año con un triunfo por KO en once rounds a su compatriota Paddy McCarthy, a puertas cerradas, y noqueó luego a Alfredo Culpin, adjudicándose la corona nacional de pluma a pesado. Pesaba 57 kilos y siempre dio ventajas en la balanza.

Siguió boxeando y ganando en la provincia de Buenos Aires; noqueó a extranjeros como Stewart Levy, Willie Williams y Jack Madden. En 1909 regresó a Inglaterra y descuidó su campaña, y volvió al país en 1910, cuando ganó el sudamericano de todos los pesos ante el estadounidense-chileno Joe Daly. Su imagen crecía, pero volvió a Europa: su destino fue España, aunque no tuvo mucha acción. Se fue a Francia y allí despertó los elogios de la revista La Boxe. Insistió en Inglaterra, pero se lesionó seriamente y regresó a Argentina.

El inglés Willie Gould observa la caída de su rival, Stewart Levy

Aquí crecía a pasos agigantados otro extranjero, el campeón francés Gustavo Lenevé, caracterizado por un estilo denominado le mecánique, que coordinaba en modo peculiar el bloqueo defensivo a la hora de pasar al ataque. Lenevé sería vital en la preparación de campeones del futuro como Héctor El teniente Méndez, medallista olímpico en París 1924.

Dos peleas en 14 días

El combate se desarrolló, en su primer período, el 14 de marzo de 1815. Gould, pesó 57,300 kg. y dio muchas ventajas físicas sobre Lenevé, que registró 63 kg. Comenzó a las 17.45. Fue intenso, y el vigor físico de Lenevé comenzaba a imponerse, pero en el round 14 el duelo se suspendió por falta de visibilidad. Sin vencedores ni vencidos.

El match volvió a disputarse el 28 de marzo siguiente. LA NACION priorizó, en el comentario previó, la excursión a la ciudad colonial sobre el evento en sí. Sin embargo, en su cobertura final destacó y aprobó el desarrollo de la pelea, que compartió la página central de la sección Sports con la competencia de regatas en el Tigre.

LA NACION y el anuncio del periplo a Colonia, que incluía la pelea

La continuidad del combate se pactó a 20 rounds, fue parejo hasta el décimo asalto y a partir de entonces Lenevé quebró las acciones. Gould se debatió, pero cayó en los asaltos 12, 16 y 17, y en el 18° el árbitro Alberto Mascias detuvo las acciones y proclamó la victoria del francés, que jamás defendió este cinturón. Sin embargo, dando también muchísimas ventajas físicas, perdió posteriormente dos peleas con el ídolo uruguayo Angelito Rodríguez, quién noqueó en el primer round al bonaerense Luis Angel Firpo en 1918.

Crónica de la segunda parte de la pelea entre Willie Gould y Gustavo Lenevé, en 1915

El historiador hispanoargentino José Cardona, escribió en KO Mundial: “Si bien el boxeo en Buenos Aires se legitimó en 1923, combates como este, que cuentan con amplia documentación, no pueden excluirse de la historia oficial del boxeo nacional”.

La derrota de Gould pesó mucho más que la conquista de Lenevé. Gould murió en Buenos Aires el 2 de abril de 1953 y sus restos descansan en paz en el patio de los héroes del Cementerio Británico de Chacarita. Pasaron 111 años de este match inolvidable e inmortal en la riquísima historia del pugilismo argentino. Quizás, el primero que llamó poderosamente la atención.