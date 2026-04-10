Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: hora de EE.UU., transmisión y cómo ver en vivo la pelea

Tyson Fury se enfrenta a Arslanbek Makhmudov en Londres en una velada que genera expectativas en Estados Unidos, tanto por el combate como por su impacto en la categoría de los pesos pesados. Ya se anunció la hora de la transmisión y cómo ver en vivo.

Día y horarios en Estados Unidos y México: Fury vs Makhmudov

El enfrentamiento entre Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov se celebrará el sábado 11 de abril en el estadio del Tottenham Hotspur, en Londres, en lo que representa una nueva oportunidad para el británico de reafirmar su posición en la élite del boxeo mundial.

Destacados Tyson Fury vs Deontay Wilder - Fuente: Youtube

La velada comenzará en distintos horarios según la región, con la cartelera principal que iniciará en la tarde en el continente americano. De acuerdo con DAZN, estos son los confirmados:

Estados Unidos (ET - Nueva York): 14 horas

14 horas Estados Unidos (CT - Texas): 13 horas

13 horas Estados Unidos (MT - Denver): 12 horas

12 horas Estados Unidos (PT - Los Ángeles): 11 horas

11 horas México (Zona sureste): 13 horas

13 horas México (CDMX): 12 horas

12 horas México (Zona Pacífico): 11 horas

Por su parte, Sporting News detalla que el combate estelar entre Fury y Makhmudov está previsto para comenzar aproximadamente tres horas y media después del inicio de la cartelera. Esto ubica la pelea principal cerca de las 17:30 horas ET en Estados Unidos y alrededor de las 15:30 en Ciudad de México.

Cómo ver en vivo la nueva pelea de Fury: por streaming

La pelea entre Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov se podrá ver mediante la plataforma Netflix, sin costo adicional para quienes ya cuenten con una suscripción activa.

En la misma línea, Sporting News confirma que el evento será exclusivo de esta plataforma a nivel global. De esta manera, no habrá emisión tradicional por televisión y todo el contenido se concentrará en el entorno online.

En una alianza estratégica que redefine el mercado deportivo, Netflix será la plataforma exclusiva a nivel global para ver el combate

Fury vs. Makhmudov: redefinen el panorama de los pesos pesados

El regreso de Fury, el denominado “Rey Gitano”, se produce tras un 2024 complicado, marcado por dos derrotas ante Oleksandr Usyk, y un 2025 en el que se mantuvo alejado de la actividad.

Según información publicada por Sporting News, Fury vuelve del retiro con el objetivo de demostrar que su jerarquía sigue intacta y que aún puede competir al máximo nivel. Con un récord de 34 victorias, dos derrotas y un empate, además de 24 nocauts, el británico encara este combate como una especie de relanzamiento dentro de la división.

Enfrente tendrá a Arslanbek Makhmudov, un rival de perfil completamente distinto. El ruso, que también cuenta con una destacada marca de 21 triunfos, dos derrotas y un alto porcentaje de nocauts (19), se caracteriza por su agresividad y su constante presión en corta distancia, según el medio citado.

Tras un 2024 marcado por dos derrotas ante Oleksandr Usyk y un breve periodo de retiro en 2025, Tyson Fury busca reafirmar su jerarquía de élite

Cartelera completa del evento: qué ver en Netflix

La velada en Londres contará con una amplia programación de combates en distintas categorías: