El espectacular KO de Bamba Niang que estremeció a la FAB y lo proyecta como fenómeno del boxeo argentino

El ring de la Federación Argentina de Boxeo volvió a ofrecer una de esas escenas que explican por qué el boxeo sigue siendo, pese a todo, un espacio de sorpresas. En el epílogo de la temporada 2025, el senegalés Touba “Bamba” Niang protagonizó uno de los nocauts más impactantes del año al vencer por KOT al argentino Agustín “Bazooka” Chávez, luego de un cuarto round tan violento como determinante. La derecha que lo envió a la lona quedó grabada en la retina de los testigos de la velada y selló una noche que ya forma parte del archivo emotivo del boxeo nacional.

La secuencia fue contundente. En los segundos finales del cuarto asalto, Niang descargó una cantidad de golpes que desbordó a Chávez. El árbitro Ricardo Vivas llegó a contarle hasta nueve al santiagueño, salvado por la campana, pero la historia terminó en el rincón: la toalla voló antes del inicio del quinto round. “¡Derechazo upper y al suelo Chávez! ¡Tremenda la mano!”, se escuchó en la transmisión televisiva. El senegalés, que había salido a pelear con una bandera argentina pintada sobre su oreja derecha (al mejor estilo Dibu Martínez), levantó los brazos antes de tiempo. El noqueador había aparecido.

BAMBA GANÓ LA PELEA Y MANTUVO EL INVICTO 🥊



En la Federación Argentina de Boxeo y por la Categoría Súperwelter, el boxeador senegalés Toubá Niang derrotó por nocaut al argentino Agustín Chávez en el cuarto round. pic.twitter.com/g09ScGwrKt — TyC Sports (@TyCSports) December 28, 2025

El desenlace tuvo mayor impacto por el contexto. Hasta ese momento, Chávez había llevado adelante un plan prolijo, disciplinado, incluso audaz. Había conectado los golpes más claros en los primeros rounds y, en el tercero, llegó a derribar a Niang con un zurdazo que sorprendió al público.

El africano, desordenado por momentos y penalizado con un descuento de punto por reiteradas infracciones, parecía desorientado. Pero el boxeo no siempre respeta la lógica. En los últimos quince segundos del cuarto round, Niang encontró su espacio, liberó su potencia y dio vuelta la historia con una ráfaga tan brutal como precisa.

Así estiró su invicto profesional a diez victorias en igual cantidad de presentaciones, siete de ellas por nocaut. Chávez, en cambio, quedó con un récord de seis triunfos y cuatro derrotas, tres antes del límite, y con una recuperación larga por delante tras la presunta fractura de mandíbula que él mismo advirtió en su rincón.

Touba Niang

Detrás del golpe demoledor hay una historia que excede largamente al ring. Touba Niang tiene 24 años y nació en Watef, un pequeño pueblo rural de la región de Louga, en Senegal. A los 15 inició un recorrido migratorio tan extenso como áspero: atravesó África, llegó a España, voló a Ecuador y desde allí avanzó por tierra, cruzando fronteras en colectivos y pagando permisos para seguir adelante. Dejó atrás a su madre Mbene y a su padre Cheikh, y encontró en la Argentina un punto de anclaje gracias a su hermano Abdou, que ya vivía en el país.

Se instaló en Quilmes, aprendió el idioma, se adaptó a las costumbres y comenzó a trabajar como vendedor ambulante de indumentaria. Aún hoy reparte sus días entre el entrenamiento y la venta de ropa y zapatillas. El boxeo apareció recién en 2021; el profesionalismo, en 2024. Desde entonces, cada una de sus presentaciones genera un clima particular: hinchada propia, estilo frontal, riesgo constante y una potencia que empieza a llamar la atención del ambiente.

Hincha de Boca —sus fotos en la Bombonera se viralizaron—, Niang encarna una figura cada vez más reconocible dentro del ecosistema del boxeo argentino. Su vida refleja, además, una realidad social más amplia: la de la comunidad senegalesa en el país, mayoritariamente masculina y concentrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que encontró en la Argentina una posibilidad de arraigo no exenta de dificultades, hostigamientos y episodios de discriminación.

Niang posa feliz en la Bombonera

A casi una década de su llegada, Niang regularizó su situación migratoria, consolidó su proyecto comercial, ayudó a dos hermanos a radicarse en el país y construyó una identidad híbrida que se expresa tanto en su castellano cargado de modismos locales como en la bandera argentina que eligió para subir al ring. Su debut profesional, en noviembre de 2024, fue con nocaut en el primer round. Desde entonces, no dejó de ganar.

El futuro abre preguntas y expectativas. Para pelear por títulos argentinos y sudamericanos deberá adoptar la nacionalidad, una decisión que evalúa sin apuro. Mientras tanto, sigue acumulando rounds, nocauts y atención mediática.