El nocaut del año: Pedro Da Silva Conceiçao “durmió” a Renny Viamonte en el segundo round

No lo dude: el nocaut del año se vio en la noche del viernes en el Caribe Royal Orlando. El protagonista fue el brasileño Pedro Da Silva Conceiçao, que conservó su invicto con un derechazo furibundo que envió directo a la lona al cubano Renny Viamonte, en un duelo correspondiente a la división superligeros.

El Diamante Negro, como se lo conoce al boxeador de 23 años nacido en Vitoria, Brasil, y que reside en Boca Raton, conectó un derechazo sobre el parietal izquierdo de su rival cuando casi se cumplían dos minutos del segundo round; el caribeño de 28 años, afincado en Las Vegas, se derrumbó en el ring.

Pedro Da Silva Conceiçao noqueó a Renny Viamonte en el segundo round y sigue invicto captura

Fue uno de los 10 combates que conformaron la jornada entre boxeadores con proyección. El brasileño encontró a Renny con la guardia algo baja, un tanto desprotegido, y lanzó un directo con todas sus fuerzas que dio de lleno, muy sonoro. En forma instantánea, el cubano cayó desplomado boca abajo, sin reacción, casi dormido.

El nocaut de Da Silva Conceiçao

WHAT A KNOCKOUT!! 😱😱



Pedro Da Silva Conceicao puts Renny Viamonte to SLEEP! 👀#Prospects14 | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/mX5tGS7vZM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 22, 2025

De inmediato, la árbitra Alicia Collins detuvo la pelea mientras se apresuraba a revisar al púgil caído, quien permaneció en el suelo durante un tiempo alarmantemente largo. En ese contexto, los médicos subieron al cuadrilátero pronto para asistirlo mientras Da Silva Conceiçao celebraba subido a las cuerdas, en un ambiente todavía con poco público por ser el comienzo de una extensa jornada.

De todos modos, la velada tenía transmisión en vivo a través de la plataforma DAZN y eso incluía la presencia en primera fila, en un sillón, de Jake Paul, la celebridad de YouTube e influencer que llegó al boxeo para aportarle show y colorido a la disciplina dentro y fuera de los rings. Y su reacción por lo que había presenciado fue otro de los momentos de la noche.

El barbado, que participó de 12 peleas en la categoría crucero -incluida una exhibición con Mike Tyson-, se puso rápido de pie, abrió la boca sorprendido por lo visto y así quedó mirando hacia todos lados mientras algunas cámaras del lugar reflejaban su respuesta. Un golpe seco y ruidoso para forzar una caída que dejó sin aliento a todos.

La reacción de Jake Paul

KO of the year?! @MostVpromotions fight night free on DAZN right now pic.twitter.com/IKIkIl9oM7 — Jake Paul (@jakepaul) August 22, 2025

El Diamante Negro, nacido el 31 de diciembre de 2001, creció en el municipio paulista de Sorocaba antes de radicarse en los Estados Unidos y lleva concretadas cinco peleas, con triunfos en todas y tres de ellas las definió por nocaut. De 66 kg y 1,77m, Pedro brilló en la noche de la Florida y crece en la consideración a futuro por su contundencia y su juventud.