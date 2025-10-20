Roña Castro, el primer eliminado de MasterChef Celebrity: “Para mí, yo cocino bien”

El exboxeador y campeón mundial Jorge “Roña” Castro fue el primer eliminado de la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe). Luego de que el jurado decidiera salvar a Esteban Mirol y a Emilia Attias, la definición estaba entre el exportista y su amigo Luis Ventura, a quien Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidieron darle una segunda oportunidad.

Entre Luis Ventura y Roña Castro, el jurado eligió al periodista para continuar en el certamen de cocina

“No estoy decepcionado porque esto es un reality, un juego, pero, para mí, yo cocino bien”, sentenció Castro esta mañana en diálogo con LA NACION. “Me resultó más dificil de lo que esperaba porque uno cocina a su manera. Yo cocino para mis hijos en mi casa y para los comedores que tengo”, señaló.

Respecto a la consigna del jueves -que lo llevó a la gala de eliminación del domingo-, en la que debía preparar un plato que le recordara a la comida del colegio, Locomotora Castro sostuvo: “A mí me daban guiso de fideos o de arroz y yo me mandé un guiso. Pero, viste, otros hicieron milanesa, hamburguesa. Digo, estos iban a colegio de ricos”.

Aunque aseguró no estar enojado, el campeón expresó cierto malestar con la producción del programa: “Lo que pasa es que editan las cosas que decís y después sale lo que ellos quieren. No es que me calenté, estuve en Gran Hermano y en el Bailando, y esto es todo un tejemaneje de ellos. Me eliminaron y yo me lo tomé de diez. Encima, estaba cansado de ir todos los días, son grabaciones muy largas y yo ya pensaba, ‘¿cuándo se termina esta mi*rda?’, y eso que recién empezaba“.

El exboxeador preparó albóndigas de pollo con salsa de tomate y puré de papas

En ese sentido, comentó que el hecho de no poder dar notas a otros canales por el contrato de exclusividad que tiene con Telefe lo “ata un poquito”. “Soy una persona pública y me debo a mi gente, no voy a contar nada del otro mundo. Ahora pedí permiso porque estoy armando un comedor para 500 personas”, explicó Castro a este medio. A los cuatro comedores que ya tiene en Lomas de Zamora, y los otros diez que abastece con mercadería, se va a sumar uno nuevo en Morón, adonde se mudó después de separarse. “Me gustaría que vengan y vean la verdadera cosa, cómo es la gente que viene a comer. Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no le alcanza la plata”, relató, a la vez que se sinceró sobre su situación personal. “A mí tampoco me alcanza, y eso que tengo mi negocio [tiene una parrilla], mi gimnasio. En casa somos 8 con mis hijos y mis nietos. Cuando tenés que comprar churrascos son 2 kilos de carne, 30 lucas, ¿entendés?“.

Así se preparaba Roña Castro para MasterChef Celebrity

Al anunciar su eliminación de MasterChef Celebrity, Martitegui se comprometió con Castro a organizar una jornada en la que los tres miembros del jurado cocinen en uno de sus comedores. “Ojalá vengan, yo le tomo la palabra, pero depende de ellos”, dijo al respecto. Wanda Nara también manifestó al aire su intención de colaborar. “Ojalá me dé una mano, que venga a ver el lugar y el día de mañana pueda ser la madrina”.

A pesar de todo, Roña Castro destacó la “buena onda” de sus compañeros, aunque confesó que, en realidad, “no conocía a nadie”. “Solo conocía a Ventura y a Pablito Lescano, que siempre nos encontramos por ahí en algún boliche. Pero, después, a La Joaqui no la conocía, a la mujer de Demichelis [Evangelina Anderson], tampoco, a Momi ni la registraba. Ellos me conocían a mí, me decían ‘Hola, Roña’, me besaban y yo no sabía quiénes eran”, reveló entre risas. A Diego “Peque” Schwartzman “lo veía por televisión porque me encanta el tenis”.

Consultado sobre si tiene un favorito para consagrarse como ganador de la competencia, el exboxeador resaltó: “Ojalá que gane el mejor, no tengo preferencia por nadie”.