Fernando Puma Martínez: un luchador que no dejó pasar su gran oportunidad y ahora es campeón mundial de boxeo

El bonaerense Fernando Martínez afrontó la instancia deportiva más importante de su vida con la misma intensidad que lo hizo cuando junto a su familia intentaba sobrevivir, a “roscazo limpio”, de los desalojos violentos de los conventillos de La Boca, en donde creció y vivió hasta no hace mucho. Puso también en el ring del casino Cosmopolitan de Las Vegas, una admirable tenacidad, semejante a la que derrochó para ganar la parada en los semáforos más lucrativos y vender -allí– medias de algodón o tortillas de lo que sea en plena pandemia de Covid 19. Pese a pelear en televisión y ser el retador al campeonato mundial.

Llorando como un niño, a los 30 años, evocó a su familia y mostró los semblantes que emergen de la dignidad y la pobreza. Recordó a su padre, que ya no está, a su mamá prometiéndole el techo propio, a su hija: Alma, el motivo de su vida, a su novia que lo cuidó como nadie y a su entrenador Fernando Calabrese, un joven de perfil bajo que calibró a la perfección su disciplina y temperamento en el club Renacimiento de Barracas. Ese es su núcleo sentido.

Tras llegar a la cima, recordó especialmente a su padre, que antes de morir le había asegurado que llegaría el momento de la consagración: “No tengo palabras, hubiera querido que esté acá y me vea… Hoy le cumplí el sueño, ahora voy a ayudar a mi mamá para que pueda comprarse la casa. Les agradezco a todos por darme esta oportunidad de pelear en Las Vegas ”, dijo luego de calzarse el cinturón supermosca.

Es parte de su ADN, su círculo siempre en primer lugar. Sin olvidarse de nadie: “A toda la gente que me apoyó, que sin ellas no lo podría haber logrado. A mi novia, que me cocinó y me cuidó, también a mi hija Alma, a todo el equipo y a la gente de Formosa. Los amo con todo mi corazón”, dijo el Puma.

Ganó el cinturón Supermosca (FIB) en los Estados Unidos sin dejar duda alguna. En una contienda espectacular desbancó con una inobjetable decisión unánime (118 -112, 117-111 y 118-112) a un respetadísimo campeón como Jervin Ancajas, un filipino de 30 años que resignó la corona en su 10° defensa tras poseerla por más de cinco años y considerado favorito en el análisis previo. Sólo su fortaleza natural le permitió llegar en pie al último asalto.

Martínez peleó como pelea siempre. Con una continuidad llamativa en sus lanzamientos. Inhabitual en los púgiles argentinos. Al mismo ritmo: intenso y hacia adelante desde el comienzo. Utilizó a la perfección el manual de todos los golpes de este arte. Arriba y abajo, incluido el uppercut, un impacto extinguido en el pugilismo nacional. Es su modo de combatir. No hay plan “B”. En esta ocasión fue un acierto, pero habrá que buscar variantes. El desgaste físico de este match amerita un prudente descanso fuera de los gimnasios. Tiene justeza en la pegada, pero carece de golpe de KO. Su estado atlético es impecable.

Lo mejor de la pelea

Su vida y su carrera

Martínez, apodado “Pumita”, tiene una particularidad: superó los siete colores del arco iris en los distintos matices de tintura que le dio a su cabellera al cabo de su campaña. Alguna vez dijo.” Es mí aporte y contribución con las transmisiones de mis peleas. Siempre hay que sorprender con algo”.

Su inclusión en el ranking mundial FIB se apoyó en el reconocimiento de sus peleas profesionales efectuadas en (AIBA) desde 2010. El extinto clasificador argentino Aníbal Miramontes le posibilitó ingresar al casillero de los 52,163 kg. Sus éxitos sobre el italiano Vincenzo Picardi y el francés Redouane Asoloum fueron vitales para tal decisión. Llegó a cobrar 5.000 dólares en los combates a 8 rounds (APB). Si bien se lo anuncia como invicto ganador de 14 cotejos, su récord real es otro. Sus estadísticas legítimas totalizan 30 cotejos, con 24 triunfos ( 10 KO) y 6 reveses. Tiene experiencia y buena reputación en sus oponentes.

Avalado por las nuevas reglas del boxeo olímpico participó de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y pese a perder con el mexicano Joselito Velázquez en un fallo polémico, fue el mejor representante nacional en esta disciplina.

Martínez y Ancajas, en plena puja; el porteño agradeció al filipino por la oportunidad y lo felicitó por sus dotes de boxeador.

Gran parte de su carrera fue coordinada por el promotor Sergio Rodríguez en el club El Porvenir, de Quilmes. Luego, pasó al equipo de “Chino Maidana Promotions”, liderado por el excampeón mundial santafecino que lo asesoró el sábado en Las Vegas.

El peso supermosca tiene campeones mundiales de primerísimo nivel: el mexicano Juan Francisco " Gallo” Estrada con los cetros CMB -AMB; el tailandés Sor Rungvisai posee el cinturón interino del CMB, el nicaragüense Román “Chocolatito” González es el púgil más popular de esta división pese a no tener diademas en su poder, y el japonés Kazuto Ioka, quien logró cuatro títulos en categorías diferentes.

Martínez ingresó en un circuito calificado y lo justificó. No dejó dudas ni nada por hacer; desde el primero al último round: así se gana una corona. Sobre todo en Las Vegas.