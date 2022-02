La nueva vida de Leeds tras despedir a Bielsa: el agradecimiento de los jugadores y quién sería el reemplazante del DT argentino

Tras el despido de Marcelo Bielsa luego de una valiosa etapa de más de tres años y medio, Leeds United tiene la obligación de reaccionar con velocidad y, según anunció el club británico en sus redes sociales, el “objetivo” es hacer un anuncio sobre el reemplazante del argentino este lunes.

Según indicaron los distintos medios ingleses, el principal candidato a sustituir a Bielsa es el ex entrenador del RB Leipzig, de Alemania, Jesse Marsch.

Claro que la salida de Bielsa no pasó inadvertida para los futbolistas de Leeds y muchos de ellos lo despidieron y se manifestaron en las redes sociales. El francés Illan Meslier, arquero de Leeds, escribió: “Gracias mister! El club y yo estamos eternamente en deuda contigo. Pones a @leedsunited donde pertenece después de 16 años. Confiaron en mí y me ayudaron a debutar en la Premier League. ¡Gracias por todo! ¡Todo lo mejor para usted!”.

El defensor español Diego Llorente le agradeció a Bielsa: “Los resultados no han reflejado el trabajo y el aprendizaje que nos has transmitido en este tiempo. Ha sido todo un orgullo y un privilegio crecer a tu lado, míster. Gracias por todo lo que has hecho tanto por el equipo como por mí. Te deseo la mejor de las suertes en el futuro… #GraciasMarcelo”.

También el belga nacionalizado neerlandés Pascal Struijk se deshizo en loas para el argentino: “Gracias por todo Marcelo, en estos últimos 4 años me has ayudado a convertirme en el jugador que soy ahora. Me has enseñado mucho y lo apreciaré por siempre”.

El saludo de Marcelo Bielsa al español Diego Llorente, que le agradeció por redes sociales. AFP

¿El nuevo DT?

El DT estadounidense Marsch, de 48 años, que también entrenó al New York Red Bulls (MLS) y al Red Bull Salzburg (Austria), dejó el club alemán en noviembre pasado después de un período de cinco meses que terminó de mutuo acuerdo.

Jesse Marsch, dirigiendo el Leipzig alemán, reemplazaría a Bielsa en Leeds.

Tras su etapa como futbolista entre 1992 y 2009 (finalizó en Chivas USA), Marsch se convirtió en asistente técnico en el seleccionado de los Estados Unidos y permaneció en esa función hasta 2011. Luego comenzó su etapa individual como DT y construyó su trayectoria en Montreal Impact, de Canadá (2012), Red Bull New York (2015-2018), Leipzig (2018-2019), Red Bull Salzburg (2019-2021) y Leipzig (2021).

En caso de que Leeds no avance con Marsch, otros candidatos potenciales podrían incluir al exentrenador de Barcelona Ernesto Valverde, quien reemplazó a Bielsa en Athletic de Bilbao y actualmente está sin trabajo, y al técnico del Huddersfield, Carlos Corberan.