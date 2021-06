Floyd Mayweather - Logan Paul: horario y TV de la pelea de los 100 millones de dólares

Un show algo particular. Un espectáculo que parece tendrá poco de seriedad. Este domingo 6 de junio, Floyd Mayweather regresará al cuadrilátero para enfrentarse en un combate de exhibición ante el youtuber Logan Paul, en una pelea que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida y será televisada por ESPN, con horario a confirmar (se estima que podría ser a las 21, hora de la Argentina). Para los amantes del boxeo, Paul es completamente desconocido, aunque es una personalidad destacada de YouTube y su fama ha ido en aumento a partir de incursionar en el deporte.

Mayweather, de 44 años y que no pelea desde diciembre de 2018 (cuando venció en una exhibición por nocaut técnico al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa en el primer round), se retiró con un récord de 50 victorias en igual cantidad de presentaciones. La estrella del boxeo brindó una conferencia de prensa en la que reconoció que el combate será un espectáculo que le permitirá recaudar mucho dinero: “Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto (la pelea ante Paul), un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo”.

Según las estimaciones, Mayweather embolsará cerca de 100 millones de dólares, una cifra impactante para un duelo que no contará en sus registros, ya que si bien se celebrará bajo el reglamento de boxeo, no será profesional. La última pelea de Floyd como profesional fue en agosto del 2017 ante Conor McGregor, a quien derrotó por nocaut en el décimo asalto.

Logan Paul, el youtuber de 26 años que tiene 23 millones de seguidores, ya se subió a un ring, aunque en una exhibición ante otro youtuber: KSI Logan, alimentando el show, anticipó que dará el batacazo: “Lo voy a noquear y convertirme en el mejor boxeador del planeta. Entonces me retiraré y no le daré a Floyd la revancha. Él no sabe con quién se está metiendo en el ring. Él realmente cree que soy un youtuber, realmente cree que soy un luchador falso. Lo entiendo. Todo lo que he retratado en línea dice lo mismo. Pero ahora estamos realmente en esta vida. Creo que si Floyd me subestima terminará lastimado”.

