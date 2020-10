Jorge "Locomotora" Castro, víctima de un hecho de inseguridad Fuente: Archivo - Crédito: Diego Del Carril

El exboxeador Jorge Locomotora Castro sufrió un violento asalto a punta de pistola, y en el hecho fue despojado de dinero y su teléfono celular. El excampeón del mundo relató el incidente y luego dejó un mensaje en las redes sociales para quienes lo apuntaron con un arma de fuego.

Castro, de 53 años y recordado campeón del mundo de los medianos, fue encañonado el viernes pasado por delincuentes en el barrio San José, en Temperley, cuando se dirigía hacia el gimnasia que tiene en esa zona del sur del Gran Buenos Aires.

"Locomotora" Castro tiene un gimnasio en el sur de Buenos Aires, que adaptó para ayudar a los vecinos Fuente: Archivo - Crédito: Emiliano Lasalvia

Horas después, en su cuenta de la red social Facebook, Castro escribió: "Lamentable. Estos pibes chorros que hoy me afanaron los invito a que pasen por el gimnasio. Vengan que les voy a enseñar a respetar y a cuidar la vida con el box. El día que aprendan, se van a dejar de hacer los guapos choreando y van a tener una conducta en la vida.

"Todo vuelve y cuando sea tarde van a rendir cuentas.

"A los comedores que vienen a buscar comida les cuento que también me afanaron el celu así que manden mensaje en privado por acá en face, para ver como hacemos la semana que viene".

En declaraciones al canal TN, Castro contó que el robo "fue al voleo, me apuntaron con dos fierros y tuve que dar toda la plata y el celular", luego de ser amenazado con dos armas de fuego por los delincuentes.

"Lo tenía como a (John David) Jackson, pero el otro me estaba apuntando", contó el excampeón, sobre un momento en el que pensó resistirse al asalto y el memorable combate que sostuvo ante el púgil estadounidense, en diciembre de 1994, cuando se impuso con un KO luego de sufrir un intenso castigo.

"No alcancé a tomar la patente ni nada", dijo Castro, que destacó que en el atraco sufrido perdió varias imágenes que tenía guardadas en el celular: "Tenía fotos de la familia, de los amigos y de muchas figuras, como Diego Maradona". Luego expresó que no realizó la denuncia policial del incidente con un contundente "no sirve", y subió a las redes sociales el mensaje dirigido a quienes lo asaltaron.

Vale recordar que, durante la cuarentena, Castro convirtió su gimnasio en Temperley en un comedor comunitario en el que ayuda a varios vecinos y asiste con un plato de comida. "La gente del barrio no tiene un sueldo, vive del laburo día a día, empezó a faltar la comida y tuvimos la idea de poner una olla popular", admitió entonces.

