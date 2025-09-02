Joe Bugner: el adiós a un peso pesado de la época dorada, en la que fue duro rival de Alí y Frazier

Joe Bugner, uno de los grandes boxeadores del peso pesado en la época dorada de la categoría, dignísimo rival de campeones como Muhammad Alí y Joe Frazier en la década del 70, murió este lunes a los 75 años en Brisbane, Australia, donde se había radicado en los años noventa.

József Kreul Bugner nació en Hungría el 13 de marzo de 1950, un país dominado por el comunismo de posguerra. El levantamiento de 1956, brutalmente sofocado por la Unión Soviética en menos de un mes, significó para la familia de Joe un límite. Nunca conoció a su padre. Su mamá, Margaret, había formado parte de grupos clandestinos de resistencia a los nazis durante la Segunda Guerra. Ella consiguió un salvoconducto para Joe y sus cuatro hermanos, y lograron salir de Hungría. Cruzaron la frontera a pie y llegaron a un campo de refugiados en la antigua Yugoslavia antes de trasladarse a Gran Bretaña, donde se instalaron en la localidad de St Ives, en Cambridgeshire. Joe estudió y se dedicó a los deportes: primero al lanzamiento de disco, luego al boxeo, que dominaría su vida hasta el final.

Joe Bugner guiña un ojo para la cámara, luego de un entrenamiento en Londres, en 1972 Bob Dear� - ap�

Tras un breve recorrido como amateur, Bugner se hizo pugilista profesional en 1967, con apenas 17 años. El debut no fue el mejor: lo noqueó en tres rounds un tal Paul Brown, un camionero de Birmingham. Sin embargo, se rehízo y en menos de cuatro años consiguió su primera gran oportunidad ante otro ilustre de aquellos años, Henry Cooper, en un clásico inolvidable disputado en el estadio de Wembley. El fallo, tan ajustado como controvertido, favoreció a Bugner por un cuarto de punto -sistema que tras ese combate fue cambiado-. El público, mayoritariamente en favor de Cooper, un inglés puro, abucheó el veredicto. Cooper, de 36 años, jamás se repuso; no volvió a pelear. Para Bugner, que recién había cumplido 21, fue el despegue: le había arrebatado al ídolo tres coronas del peso pesado: la de Inglaterra, la de Europa y la de la Commonwealth. Harry Carpenter, que comentaba en directo en la BBC Television, pronunció las siguientes palabras: “Se lo ha dado a Bugner y me parece increíble. ¿Cómo se le pueden quitar tres títulos a un hombre así?“.

A esta altura, Bugner, que siempre había sido cuidadoso con el dinero ganado, había comprado una casa para su madre y otra para él, donde vivía con su esposa, Melody, con quien se había casado en 1968. Con ella tuvo tres hijos, Amy, Joe Jr. y James; el matrimonio fue “un completo desastre”, según sus propias palabras, y se terminó con divorcio en 1978 (décadas más tarde, Melody denunciaría que Bugner la golpeaba a menudo y que solo durante un año le paso dinero para manutención de sus tres hijos). En el medio, el boxeo, su mundo.

Bugner recibe el derechazo de Muhammad Alí, durante el primer combate entre ambos, en 1973, en Las Vegas ap�

Él ya miraba hacia el otro lado del Atlántico, donde estaban los mejores de la categoría. Para 1973, Muhammad Alí estaba en la segunda etapa de su carrera. Tras el despojo del título pesado por negarse a ir a combatir a Vietnam y una inactividad de tres años, Alí puso proa hacia la reconquista. En el medio, un duro traspié, ante Joe Frazier. En 1973, aparece en su camino Bugner.

Ocurrió en Las Vegas, Bugner duró los 15 asaltos y, aunque derrotado, salió indemne. A tal punto que pocos meses más tarde, en Londres, fue rival de otro gigante de la categoría, Joe Frazier. También llegó de pie hasta el final, aunque volvió a perder por puntos. Se ganó, con justicia, el estatus de oponente serio.

Mientras su matrimonio iba de mal en peor, le llegaba en 1975 lo que sería la única oportunidad de su carrera por un título mundial. Enfrente estaba, otra vez, Alí, esta vez como campeón. Se desarrolló en Kuala Lumpur, Malasia, y el resultado fue el mismo. Tras ganarle a Richard Dunn el título europeo en 1976 y caer al año siguiente en Las Vegas con Ron Lyle, Bugner puso punto final a su carrera. Momentáneamente, claro.

Bugner y Alí charlan animadamente durante la conferencia de prensa previa al segundo duelo entre ellos, en Malasia, en 1975 Dave Pickoff� - ap�

Por entonces, se había ido a vivir a Los Ángeles con Marlene Carter, una periodista australiana a la que había conocido en una fiesta organizada por la actriz Joan Collins. Vivió esos años en compañía de las grandes celebridades de Hollywood y entabló amistad con Gene Kelly, Dean Martin y Frank Sinatra. Se volvió a casar en 1978; su padrino fue el cantante Tom Jones.

En la década del 80 volvió a calzarse los guantes y realizó 13 peleas, aunque las más salientes las perdió. La más dolorosa, contra un promisorio Frank Bruno, que lo sometió impiadosamente hasta que el árbitro detuvo el combate en el octavo asalto. Bugner tenía entonces 37 años y su mejor forma había pasado hacía rato.

Joe Frazier y Joe Bugner, durante la conferencia de prensa previa a su pelea, en 1973 ap�

Decidió instalarse con su mujer en Australia. Allí desarrolló un viñedo, pero su visión de negocios no fue buena y todo terminó en un fracaso comercial. Necesitaba dinero y sabía dónde podía conseguirlo: sobre un ring. Bugner volvió a pelear en 1995, con 45 años. En ese combate, ante Vince Cervi, ganó el título australiano de peso pesado. Realizó ocho peleas más -entre ellas, una ante Rompehuesos Smith- hasta que finalmente dijo basta a los 48.

Un Joe Bugner de 48 años celebra su triunfo ante James Smith, en 1998; fue su penúltimo combate BRISBANE COURIER MAIL�

Paralelamente, como tantos otros boxeadores de renombre, tuvo su coqueteo con el séptimo arte. Participó de un puñado de películas, la más conocida, Street Fighter: La última batalla, con Jean Claude Van Damme. Sin embargo, su incursión más resonante en el cine estuvo envuelta de una gran controversia. Fue cuando lo contrataron como entrenador de Russell Crowe para el film El luchador, que retrata la vida del boxeador James Braddock. Bugner tenía un contrato de seis semanas, pero todo duró cuatro días: se enteró de que la producción había llamado a Angelo Dundee (legendario entrenador de Alí), disconforme con su trabajo. Bugner nunca se lo perdonó a Crowe: “Russell Crowe es un tonto. Es un neozelandés que vino aquí y trató de apoderarse de nuestro hermoso país”, dijo años después a la televisión australiana.

Entre lesiones de espalda y algún susto cardíaco, Bugner estuvo en el ojo de los medios australianos en los últimos años. Por entrevistas en las que no ahorraba epítetos o graciosas anécdotas sobre sus días en Hollywood y por su breve participación en el reality I’m A Celebrity Get Me Out Of Here!.

Los golpes le pasaron factura. Pasó sus últimos días en un hogar para ancianos de Brisbane. Desde hacía tiempo padecía demencia.