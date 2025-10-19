Kevin Ramírez, un derechazo pleno que garantizó su paso a las finales del Gran Prix de Riad

El bonaerense Kevin Ramírez (90.200 kg) no dejaba de agradecer durante la extensa entrevista que la periodista Claudia Trejos le realizaba en la pantalla de DAZN, líder de las transmisiones de boxeo internacional. Todos estaban asombrados, en este domingo peculiar de Riad, en Arabia Saudita, del modo en que un peso crucero pequeño había batido por puntos en seis rounds a un pesado natural de Estados Unidos como Dante Stone (120.600 kg) de 31 años, quién lo aventajó en 12 cm de altura y en 30 kg de diferencia en la balanza. Peso a ello, Stone, no pudo evitar un derechazo certero del argentino que lo envió a la lona en los primeros segundos del match estando a un paso del K.O definitivo.

El match se definió en fallo dividido de los jueces y eyectó al púgil de Wilde a disputar la final del torneo con el “gigante” bosnio Ahmed Krnjic, ganador de sus 7 combates profesionales.

“Solo quiero decir gracias; a todos. A Dios, a la gente que me apoya", dijo Ramírez

Kevin, de 25 años, hermano menor de Víctor Ramirez, ex campeón mundial Crucero -2009- consiguió su undécimo triunfo en una carrera que adosa -además- dos empates. Con una euforia contenida, declaró lo siguiente: “Solo quiero decir gracias; a todos. A Dios, a la gente que me apoya; a la familia Moyano, que me dio trabajo y a los compañeros del camión de limpieza que me bancaron estos días para que me ponga a punto. Esto es para mi mamá y para mi mujer, la madre de mi hija. Quiero hacer historia para cambiar la vida de toda mi familia”.

En torno a su clasificación para la pelea final del Grand Prix organizado por “Riyadh Season” -empresa del pomposo jeque saudita Turki Alalshik- a realizarse el 20 de diciembre, por una bolsa cercana de los 100.000 dólares para el ganador, acotó: “Es muy difícil hacer una estrategia de pelea cuando doy tanta ventaja física. En peso y alcance. Lo vamos viendo con mi entrenador Molina y mi manager Margossian. Estoy muy feliz. Me siento bendecido porque he vivido uno de los días mas felices de mi vida”.

Kevin Ramírez volvió a ganar en Riad y es finalista del Gran Prix del CMB.

Una caída y una pelea enredada

Cuando Ramírez conectó un derechazo a fondo que mandó a la lona a Stone, que tardó en recuperarse, llamó poderosamente la atención que no buscase el remate en modo inmediato. Hubo una razón: la gran diferencia de poder físico entre ambos y el riesgo que implicaba volver a “cruzarse” con el estadounidense. La imagen atlética de uno y otro diferenciaba: el grande y el chico. Y Ramírez, escogió graduar el puntaje del match en base a los dos puntos claros a favor conquistados en el asalto inicial.

Y lo logró. Transformó el match en una puja deslucida sin grandes riegos y justificó un fallo dividido en un sistema peculiar de cinco jurados que a modo experimental el CMB puso en juego en esta ocasión. Que nos parece absurdo y confuso.

⚡Siendo un crucero natural y dando una ventaja de 20 kilos, Kevin Ramírez 🇦🇷 superó por puntos al estadounidense Dante Stone 🇺🇸 y pasó a la final de la categoría pesado del @BoxingGrandPrix, en Riad. El 20/12 irá por la gloria ante el bosnio Ahmed Krnjic 🇧🇦. pic.twitter.com/UK0WpOtq5f — Planeta Boxing Radio (@PlanetaBoxing) October 19, 2025

Ramírez agregó otra victoria internacional en Riad en esta temporada. A las logradas ante Brian Zwart, de Países Bajos, Reagon Apanau, de Congo, Pior Lacz, de Polonia, sumó -ahora- al estadounidense Dante Stone.

Resulta ilógico hacer planes sobre sus posibilidades en este peso. Aumentará sus desventajas antes Krnjic, en su próxima y definitiva pelea. Pero ya no hay salida. Se metió en un torneo favorable para los argentinos. En un nuevo mercado: Arabia Saudita y con países de un boxeo tan emergente como lo es el argentino hoy en día. Mas allá de un deporte y un espectáculo, el boxeo en un noble trabajo. Y Ramírez, demostró con todos sus cabales que honestamente ejerce este oficio.