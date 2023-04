La historia oculta: ¿Qué pasa con Fernando Martínez, el único campeón mundial argentino?

escuchar

El bonaerense Fernando Martínez es el único campeón mundial argentino de la actualidad. Sin embargo, su corona de los Supermoscas (FIB) no le brinda -aún- el eco y reconocimiento popular que busca y amerita. Con un elegante vestuario de gala, semejante al utilizado por el icónico José María Gatica (1925-1963) en sus trasnoches de otros tiempos, asistió al estreno de la miniserie: “Ringo, Gloria y muerte” sin provocar mayores curiosidades en el Luna Park.

Más allá de todas las deducciones sobre su popularidad: ínfima o aceptable, nos preguntamos: ¿Qué pasa con su segunda defensa del cetro y que ocurrió en medio de las negociaciones? Martínez expondrá el título de los 52.100 kg. ante Jade Bornea , un filipino de 27 años e invicto en 18 combates, con 12 K.O. Primero en el ranking. Sin prestigio, pero con dos victorias respetables en México en 2022. Será el 24 de junio venidero, probablemente en Las Vegas.

¿Por qué otro filipino en su camino en Estados Unidos? Para pelear por el título con Jerwin Ancajas, a quién destronó el 22 de febrero del año último, debió firmar contrato por tres peleas con bolsas evolutivas, pero poco suculentas -sobre todo las dos primeras- con PBC Promotion, empresa estadounidense muy bien relacionada con la promotora del filipino Manny Pacquiao, compatriota y representante del campeón derrotado. Martínez volvió a batir a Ancajas, en gran revancha, el 8 de octubre pasado.

Fernando Martínez, un boxeador argentino campeón pero condicionado por futuras peleas

Tras este match, por cuestiones reglamentarias la FIB dispuso el combate obligatorio con el asiático Bornea. La empresa “Chino Maidana Promotions” -que lo representa- solicitó elevar las cifras de los acuerdos documentados tras sus buenos rendimientos. Y tal propuesta no tuvo eco favorable. Por lo tanto, ante esta irresolución monetaria, el match “Martínez vs. Bornea” se licitó por una cifra mínima y absurda: 25.000 dólares. El empresario Tom Brown (TGB), cercano a PBC, ganó tal subasta correspondiéndole al argentino 16.250 dólares. Ante el estupor general, no hubo otros ofertantes. “Chino Maidana Promotions” no realizó ofrecimiento alguno.

Maidana y su gente litigaron con Brown, quién aumentó el dinero logrando un acuerdo. También se intimó a Martínez a renunciar a su campeonato si estaba disconforme con esta negociación. Hecho poco difundido. Tras este match el campeón argentino quedará liberado de la organización PBC que -supuestamente- preparará otro pliego laboral para retenerlo “en sus filas” en caso de batir a Bornea del mismo modo que lo hizo con Ancajas. ¿O PBC pretende repatriar este cinturón a Oriente? Nadie se animaría siquiera a pensarlo.

¿Qué garantías le da este litigio a Martínez en su próxima pelea? Su protección por parte de los organizadores nunca fue sólida. Contrastando con su entrega sobre el ring que fue admirable en sus dos peleas con Ancajas. Le entidad rectora (FIB) es ajena a estos contratiempos, pero siempre evidencia cierta complicidad con los capitalistas que aportan para el cobro de sus aranceles.

El Puma Martínez y una carrera llena de sueños en el boxeo

¿Y Martínez qué hará? Sigue preparándose en Buenos Aires y a principios de mayo concentrará quince días en Cuba junto a su compañero Agustín Gauto. Su sueño es comprar la casa más linda de Barracas o la Boca para su madre. Pero, por ahora, deberá esperar. Entre tufillos e indecisiones quedó relegado. Todo su equipo está agotado de este encierro que no lo deja salir de oponentes filipinos. Uno tras otro. Buscan consolidarse en el nuevo e incierto negocio del boxeo en Dubai, que los espera con los brazos abiertos.

Martínez peleará no sólo contra Bornea en su próximo compromiso. Deberá estar muy atento y mirar para todos lados.