La insólita acción de Deontay Wilder antes de derribar a Derek Chisora en una pelea estelar en Londres

Resultó un momento tan insólito que rápidamente se apoderó de las redes sociales y motivo de todo tipo de comentarios de la pelea. La victoria de Deontay Wilder sobre Derek Chisora, por decisión dividida, apenas pareció un detalle, porque lo realmente llamativo sucedió en el octavo round, cuando Wilder, antes de lanzar un derechazo tremendo que mandó a su rival afuera de las cuerdas, fue captado por la cámara y se pudo ver que le dijo a Chisora: “Perdón. Te amo”.

El Bombardero de Bronce, como se lo conoce a Wilder, en el O2 Arena dejó a todos desconcertados con su reacción. Hacia el final del combate empezó a tener más actividad y potencia; de ahí que consiguió derribar a su rival en el octavo round, justo después de que Chisora le ​​había conectado un potente derechazo a la cabeza. Sin embargo, el estadounidense contraatacó y lo aturdió con una serie de ganchos.

🧊 —• this was f’ckin cold of Deontay Wilder on Derek Chisora 🤭!#ChisoraWilder pic.twitter.com/5wyiHtyq9z — Magyezi 🫆 (@gyezi_) April 5, 2026

En ese momento es que Chisora quedó acorralado contra las cuerdas y Wilder vio la oportunidad para lanzar el golpe que podía noquearlo. Y justo antes de conectar su bombazo de derecha se pudo apreciar cómo Wilder le habla a su rival: “Te amo. Te amo”.

Algunos fanáticos reaccionaron de inmediato y en las redes sociales se viralizó el video con la situación. El estadounidense admitió que no quería lastimar a Chisora ​​en la que era la última pelea de su carrera, por eso tras el combate dijo: “Vi cómo se le marcaban las venas en la sien hacia el final del combate y no quise lastimar a mi hermano. Le dije: ‘Tienes que vivir por tus hijos’. Empecé a divertirme allí dentro, porque no quería hacerle daño”.

Y continuó: “Este es mi hermano, lo quiero muchísimo. Mucha gente dice eso solo por decir. Aunque somos amigos, esto nos convertirá en mejores amigos. Le dije que trajera a toda su familia a Alabama y que lo pasaríamos genial".

Wilder, además, habló después de la pelea acerca de los pocos cuidados que hay sobre los boxeadores y en ese contexto es que quería evitar hacerle daño a su amigo: "Se han perdido demasiadas vidas en este ring. A nadie le importamos un carajo. Los luchadores tenemos que cuidarnos entre nosotros. No quería ser demasiado duro con él".

40 year old Deontay Wilder and 42 year old Derek Chisora might’ve had the FIGHT OF THE YEAR 🔥



- Almost started a BRAWL in round 1



- Chisora fell out of the ring 4 times



- Wilder and Chisora HURT each other in round 8



- Wilder says “I love you” before he DROPS Chisora



-… pic.twitter.com/ZZMs5NOpvQ — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) April 5, 2026

Wilder (45-4-1, 43 por nocaut) logró derribar en dos ocasiones a su rival, pero sufrió la reducción de un punto en la que fue la quincuagésima y última pelea profesional de Chisora. Dos jueces puntuaron el combate 115-111 y 115-113 a favor de Wilder, mientras que la tarjeta del tercero fue 115-112 para Chisora.

“Soy un rey y lo demostré esta noche. Los golpes se absorben y regresé. Todo se trata de divertirse. Tuve que sanar. Me tomó mucho tiempo recuperarme, pero estoy de vuelta. Y voy a mejorar cada vez más”, dijo Wilder que además volvió a deslizar que quiere enfrentarse con Anthony Joshua.