En qué canal pasan hoy River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura 2026

Este domingo, desde las 15.30, River y Belgrano se enfrentan en el marco de la final del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario se metió en la definición del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino tras eliminar a Rosario Central en semifinales. El encuentro, que se disputó en el Monumental, finalizó 1 a 0 a favor del local con un gol de penal de Facundo Colidio. Desde la llegada de Eduardo Coudet al banco de suplentes en lugar de Marcelo Gallardo, acumula 11 triunfos, tres empates (uno de ellos, ante San Lorenzo en los octavos de final del Apertura, con posterior triunfo por penales) y apenas dos derrotas.

Facundo Colidio convirtió el penal con el que River eliminó a Rosario Central en semifinales Marcelo Endelli - Getty Images South America

El Pirata, por su parte, dejó en el camino a Argentinos Juniors por penales luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Nicolás Fernández -B- y Facundo Jainikoski -AJ-. Es la primera vez en la historia que el equipo cordobés disputa una definición de Primera División y, además, persigue otro sueño que en años anteriores parecía utópico: disputar el torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, la Copa Libertadores, boleto al que se accede por ser campeón de este certamen.

River vs. Belgrano: cómo ver online

La final está programada para este domingo a las 15.30 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 4.27 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.13.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en la final ante Belgrano Gonzalo Colini - La Nación

Posibles formaciones