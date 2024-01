escuchar

La primera propuesta periodística que fluye desde el teclado de un crítico de boxeo en la apertura de un nuevo año tiene como objetivo saciar los gustos o las fantasías del fanático de este deporte para la naciente temporada. En tiempos de mezquindades organizativas locales que asfixian todo aquello que implique suceso y notoriedad, sobresalen dos interrogantes ineludibles, casi por decantación lógica. ¿Cuál sería el combate femenino más esperado en el país? ¿Quiénes son los boxeadores favoritos para el gran clásico argentino en 2024?

El ámbito nacional cuenta con dos potenciales y excluyentes duelos que todos querrían ver: Yésica Bopp vs, Evelyn Bermúdez y Jeremías Ponce vs. Gustavo Lemos. No hay otros combates en agenda como estos.

Bopp vs. Bermúdez

Constituiría un duelo generacional entre las dos mejores boxeadoras argentinas. Ambas líderes en el peso minimosca (48,900 kg). Bopp, de 39 años, ganó su primera corona ante Ana Fernández, en 2008, en el Luna Park, y a partir de entonces realizó 30 combates mundialistas hasta que la mexicana Yesica Nery Plata le quitó la corona en Panamá en 2022. En ese período fue mamá y hasta ganó –fugazmente– el cetro mosca OMB vacante ante Daniela Bermúdez, hermana mayor de Evelyn, en 2014.

Posee la mejor coordinación técnica de movimiento de piernas sobre el cuadrilátero y un manejo de tiempo y distancia admirable. Radicada en California, Bopp volvió al ring en 2023 y ganó las dos peleas que efectuó. De alto crecimiento intelectual y deportivo al cabo de la última década. Totaliza 39 victorias (17 KO) y 3 reveses. Vigente e intacta.

Yesica Bopp, al ataque

Evelyn Bermúdez fue distinguida por LA NACION como la mejor boxeadora de 2023. Tiene un ángel muy especial y su estilo boxístico se acopla a la perfección: el ataque y la defensa. Poseedora del cetro minimosca (OMB y FIB), respondió al máximo en sus tres actuaciones en el exterior ante Silvia Torres (en México), Yokasta Valle (pese a perder, en Estados Unidos) y Kim Clavel (en Canadá). Fue campeona por primera vez en 2018. Suma 10 combates mundialistas en una carrera de 19 victorias, un revés y un empate.

Evelyn Bermúdez, de 26 años, la mejor boxeadora argentina del momento

Ponce vs. Lemos

Es la única pelea sobresaliente que reserva el profesionalismo argentino. Son estilos opuestos. De vida y de ring.

Jeremías Ponce, de 27 años, con más fogueo internacional, siempre tuvo respuestas; no sólo cuando batió a Rico Mueller en Alemania o a Lewis Ritson en Inglaterra, sino también cuando perdió antes del límite con el puertorriqueño Subriel Matías, por el mundial welter junior de la FIB, en Estados Unidos, el año último.

De una puntería sorprendente y de una estrategia extraña: pese a tener un gran alcance de brazos, se luce en la corta distancia. El gran acertijo de su presente es saber qué motivación deportiva mantiene tras su primer revés mundialista. Boxearía ante el inglés Dalton Smith el 23 de marzo próximo en Gran Bretaña.

Jeremías Ponce, en su combate mundialista frente a Subriel Matías

Gustavo Lemos tiene 27 años y es invicto en 29 cotejos, con 19 KO. Su campaña estuvo diagramada en el peso liviano (61,200 Kg) y sus esfuerzos para llegar a ese límite lo sumieron en una inactividad de 21 meses tras ser desplazado de los lugares de privilegio del ranking mundial. Tiene dos victorias valiosas como local ante el mexicano Uriel Pérez y el galés Lee Selby, basadas en su estilo de ataque temerario y su potencia física. Reapareció con un KO, tan breve como insípido. Díscolo, en todo sentido.

Gustavo Lemos, en su última actuación en el Luna Park, con KO incluido

Este tipo de espectáculos –inusuales para nuestro medio– deberían abrir nuevas vías de promoción y difusión. Quizás, plataformas como Amazon o el majestuoso Movistar Arena, aún virgen para el boxeo, podrían dar el sacudón que este arte requiere, tras tanta abulia y acefalía creativa, que sepultó parte de su pasión en 2023. Ojalá así sea, tal si fuese un pedido en el día de los Reyes Magos.

