Las esquirlas de las bombas en Medio Oriente también alcanzan al boxeo

El mundo está sujeto a la evolución o desenlace del conflicto bélico que azota a Medio Oriente y a todas las naciones que participan del mismo. Todas las actividades han caído en el mismo abismo y el boxeo no es la excepción. Sin embargo, el fuego cruzado encendió los forcejeos por distintos intereses en la industria pugilística, chata y mediocre en la actualidad. Los reclamos disidentes afloraron al instante con tres temas salientes: presionar al jeque árabe Turki Alalshik y quitarlo de escena; polemizar sobre los atletas olímpicos de los países intervinientes en la nueva guerra para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles y las decisiones inverosímiles del Consejo Mundial de Boxeo.

¡Ataquen a Turki!

El promotor inglés Frank Warren jamás pensó que el poderoso Alalshik – monopolizador de la promoción de los grandes eventos- y el estadounidense Dana White, capitalista principal de UFC y líder en artes marciales mixtas, lo excluirían del directorio de la compañía que ambos crearon: Zuffa Boxing, con altos contactos políticos que los llevó a solicitar una modificación de la ley antimonopólica Muhammad Alí, al Congreso de Estados Unidos, con el fin de administrar a su antojo el boxeo internacional.

Turki fue demandado por el promotor inglés Frank Warren Marcus Brandt - dpa

Warren, uno de los representantes más importantes del momento, demandó a Turki por mil millones de dólares por supuestos incumplimientos de contratos y manipulación de ideas propias en beneficio de la nueva empresa. Todo esto se suma a la pérdida de empatía y consideración que el polémico saudita está acaparando en los últimos meses desde que acrecentó su relación con White.

Los bombardeos sufridos por Riad, sede de los espectáculos de Turki, ponen en duda todo aquello que ya estaba diagramado: la próxima pelea del mexicano Saúl Canelo Álvarez y el potencial choque entre el ruso Dmitry Bivol y el estadounidense David Benavidez, previstos para septiembre próximo. ¿Quién sabe cómo estará el globo terráqueo a esa altura de la vida?

Umar vs. Bach, IBA vs COI

El ruso Umar Kremlev, actual presidente de la IBA –Asociación internacional de Boxeo (amateur y profesional)- intenta en vano recuperar el lugar perdido por corrupción comprobada de su entidad en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016.

El ruso Umar Kremlev, titular de la IBA, con Vladimir Putin

Kremlev, investigado por corrupción y resistido y separado del ámbito olímpico por el Comité Olímpico Internacional (COI) y World Boxing (WB), entidad rectora que suplió a IBA en el mandato del olimpismo, declaro: “¡Al fin! el (COI) se dio cuenta de que ningún país debe ser excluido del deporte por cuestiones de guerra. El presidente Thomas Bach fue impiadoso con rusos y bielorrusos, quitándonos de todos lados en tiempos bélicos, y ahora emite un mensaje caritativo. Es la era de repartir con los atletas las riquezas que producen las olimpíadas; el dinero debe ser para los deportistas y no para los organizadores. IBA, en el boxeo, fomenta los premios en dinero para quienes dejan todo sobre el ring. Se debe entrar en el cambio”.

Fue confirmada la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud, el 13 de noviembre próximo, en Dakar. Será de asistencia limitada priorizando a los atletas africanos. El boxeo argentino – que ganó tres medallas en la última edición de Buenos Aires 2018- forcejea por estar allí pese a desistir de participar del torneo de “legibles” a realizarse en Tailandia, casi imprescindible para llegar a Dakar. Una pena.

Un luchador para Usyk

Después de tanta guerra y tanta bala declamando por el mundo la defensa de su Ucrania ante la invasión rusa, Olexsandr Usyk recibió un salvoconducto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que aprobó la exposición de su titulo mundial pesado frente al campeón de kickboxing Rico Verhoven, de Países Bajos, un gigantón poderoso de 36 años considerado el hombre más fuerte del mundo. Será el 23 de mayo en un escenario natural que rodeará las pirámides de Giza, en Egipto.

Oleksandr Usyk defenderá el título pesado contra un peleador de kickboxing Frank Augstein - AP

El CMB sigue siendo un foco permeable que facilita las quejas de Zuffa Promotions para las reformas del boxeo. A las quejas por los cobros abusivos que deben pagar los boxeadores para disputar sus títulos, denunciados por figuras como Terrence Crawford y Shakur Stevenson, se agrega ahora este nuevo episodio. Otra pena; un paisaje antológico y una puesta en escena de sainete.

Las balas vienen de todos lados. Y el boxeo está curtido para soportarlas. Ya resulta habitual.