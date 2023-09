escuchar

El ingreso al ranking mundial de boxeo tiene un criterio muy particular por parte de los clasificadores de las distintas organizaciones. Para poder estar allí, litigan: el mérito deportivo, el poder de los managers, el peso específico –sobre todo económico– de países poderosos que eyectan a figuras populares, la obtención de títulos regionales irrelevantes y un sin fin de alternativas más

¿Indica el ranking mundial la posición justa de cada boxeador y su momento? No, definitivamente. Y ello puede favorecer o perjudicar -al mismo tiempo- al deportista. Lo beneficiaría si se trata de un púgil sin grandes luces y sólo interesado en ganar dinero en este trabajo. Lo perjudicaría, en caso de ser una esperanza pugilística, aún no experimentada, exponiéndolo en puestos de vanguardia para los cuales todavía no evidenció la madurez necesaria. Y esta instancia forma parte del presente de dos diamantes del boxeo argentino: el santafecino Mirco Cuello y el bonaerense Jeremías Ponce.

Cuello es el novato de moda. El más demandante. Construyó una prudente y exitosa carrera a los 22 años. Aún se recuerda su medalla de oro en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Jamás defraudó, pero todavía requiere de una experiencia y sabiduría en el boxeo profesional que fundamente su cuarto lugar en el escalafón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Y aún no lo evidenció.

Mirco Cuello ganó el título sudamericano pluma tras vencer al brasileño Michel Silva Boxeo de Primera

Seduce su carrera invicta de 13 triunfos (11 KO), pero su reciente victoria por puntos sobre el estadounidense Rudy García, quién resignó su invicto en su 15° match, en Texas, una semana atrás, invita a pausar su prisa ascendente en los 57.100 kg. Necesita dosificar aún los tiempos, las energías, y hallar mas variantes en las estrategias de sus combates. La conversión de promesa a realidad es una de las operaciones mas complejas en este oficio y Sampson Lewcowicz, su representante, sabrá cual será el instante para este viro. Está a cuatro puestos del campeón mundial Leith Wood, un inglés con más valentía que talento que supo reconquistar el cetro que había perdido por KO ante el mexicano Mauricio Lara. Sería aventurado pensar en estos días en la transformación del pibe de Arroyo Seco a retador mundialista. Verde aún.

Una situación distinta

El otro caso es totalmente inverso: estancamiento. Jeremías Ponce logró el primer lugar en la categoría welter junior (FIB) y tuvo la oportunidad para pelear por la corona mundial, pero pese a su gran faena perdió ante el puertorriqueño Subriel Matías por KO técnico en cinco durísimas vueltas. Ya pasaron siete meses de ese cotejo y nadie supo de él. Se entrena, pero no reaparece. Descendió en los guarismos oficiales al 11° lugar y se alejó de todo tipo de noticias. ¿Hay problemas contractuales con Universum, la empresa alemana que lo representa? Su entrenador, Alberto Zacarías, desestimó tal versión.

Jeremías Ponce no reapareció luego de la derrota ante Subriel Matías

Los lectores de antaño dirán: “¿Para qué tanta espera si el gran Eduardo Lausse les ganó a todos en 1955 y jamás le dieron una chance para pelear con Carl Bobo Olson o Ray Robinson? Otros, más jóvenes comentarán: “Juan Martillo Roldán fue castigado pese a sus victorias ante Wilbur Henderson y Teddy Mann. Recién cuando noqueó a Frank Fletcher le dieron chance de desafiar a Marvin Hagler, en 1984″.

Hubo y habrá centenas de polémicas en torno a la justicia de los rankings. Algunos, como Cuello, parecen ir muy apurados. Otros, como Ponce, están aletargados. Ojalá encuentren las mejores orientaciones y sobre todo, lo que más les conviene.