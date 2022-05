Nico Ali Walsh, por demolición: el impactante KO del nieto de la gran leyenda del boxeo en Las Vegas

En la cartelera estelar en Las Vegas, como prólogo del combate central entre Oscar Valdez y Sakhur Stevenson, las luces estuvieron puestas sobre Nico Ali Walsh. El nieto del legendario Muhammad Ali no defraudó, y festejó sobre el cuadrilátero del MGM Grand Garden Arena con un sensacional KO en el primer round sobre Alejandro Ibarra (7-1), en un combate perteneciente a la división de los medianos.

Ali Walsh se impuso antes de terminar el primer capítulo con una feroz combinación sobre el mentón de Ibarra, al que dejó groggy con un zurdazo directo, y concluyó la tarea con un derechazo abierto que derribó por toda la cuenta a su compatriota.

Nico Ali Walsh, por demolición: el impactante KO del nieto de la gran leyenda del boxeo

Nico Ali Walsh realizó así su quinta pelea como profesional y su récord continúa intacto, con cinco victorias, cuatro por fuera de combate y una por decisión mayoritaria. El nieto de quien es considerado acaso el máximo boxeador de la historia y símbolo del deporte, tiene 21 años y lleva su carrera de a poco, aunque no en la categoría de los pesados en la que lució el mítico Muhammad Ali, sino en la división de las 160 libras.

La celebración de Nico Alí Walsh en el ring del MGM de Las Vegas John Locher - AP

Nico Ali Walsh se estrenó como profesional el 14 de agosto de 2021, en el Hard Rock Hotel y Casino, Tulsa, Oklahoma, con un KOT en el primer round sobre Jordan Weeks. Dos meses más tarde superó por KOT3 a James Westley II, en el State Farm Arena de Atlanta, Georgia, y en diciembre superó por puntos a Reyes Sánchez en el Madison Square Garden, de New York. E su combate más cercano, se había impuesto por KOT en el segundo asalto a Jeremiah Yeager en Tulsa.

“Me siento honrado de representar el legado que mi abuelo dejó. Es una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. Estuve pensando mucho en él. Lo extraño. Ha sido un viaje emocional”, aseguró tras su primer combate el hijo de Rasheda Ali (la hija más pequeña del eterno campeón) y Robert Walsh, un sargento de la Marina norteamericana.

En primer plano: Nico Ali Walsh impacta su derecha sobre el rostro de Alejandro Ibarra John Locher - AP

En todo caso, no es una novedad que dentro de la familia de Muhammad el boxeo sea un medio de vida. Una de sus hijas, Laila, fue una boxeadora profesional que se retiró invicta. Ahora es el turno de Nico, el hijo de Rasheda, que como cualquier madre preocupada contó: “Entiendo por qué tomó esta determinación de dedicarse al boxeo, porque él tenía una conexión con su abuelo y luego empezó a amar el deporte. No estoy 100 por ciento feliz con eso, pero lo apoyo por completo”, contó Rasheda en The Guardian.

Nico Ali Walsh tiene un contrato firmado con la promotora Top Rank, la empresa fundada por el histórico Bob Arum, de 90 años, que había organizado por primera vez una pelea de Ali hace más de medio siglo, en 1966. Esta empresa ya le aseguró al joven Ali Walsh que tendrá varios combates por delante: “Firmar con Top Rank es un sueño hecho realidad”, había asegurado en la previa, el joven que creció en Las Vegas. El nieto de Muhammad ya cuenta con más de 30 peleas como aficionado y también es estudiante universitario.

Nico Ali Walsh, la nueva esperanza de la familia del legendario Muhammad Ali, continúa invicto tras cinco combates Steve Marcus - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la pelea central de la jornada, el estadounidense Shakur Stevenson venció en fallo unánime al mexicano Oscar Valdez y unificó los títulos del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial en la división superpluma. El estadounidense mejoró su récord a 18-0 y mantuvo la faja del OMB, además de arrebatarle el cinturón del CMB al mexicano, que perdió su invicto y dejó su balance en 30-1.