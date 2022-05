El futuro de San Lorenzo: qué hará el club, ya sin Marcelo Tinelli como presidente

¿Qué sigue en San Lorenzo después del alejamiento de Marcelo Tinelli? Hay un plan deportivo y otro económico. Las opiniones son diversas, en un rápido sobrevuelo por las mentes de quienes aún conducen al club y de aquellos que, desde la oposición, alzan la voz. El animador televisivo renunció a la presidencia del club azulgrana tras una licencia de 11 meses y aún no se sabe si alcanzará para descomprimir el tenso clima con la gente. Una cosa es segura: las negociaciones, las operaciones y las reuniones empezaron desde mucho antes de que se oficializara el adiós del hombre que pasó del furor al ocaso en el club de sus amores.

Horacio Arreceygor, vicepresidente primero, seguirá al frente de San Lorenzo, acompañado por Matías Lammens, vice 2° y Ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Pese a que desde fines del año pasado se encuentra otra vez sumergido a fondo en el día a día del club, tanto en la gestión como en temas del fútbol profesional, Lammens es otro de los apuntados por la gente.

Los dirigentes se reunieron ayer, por la tarde, y definieron algunos parámetros para el futuro. Hubo debate y también conclusiones sobre cómo seguirá la vida institucional de San Lorenzo.

Matías Lammens y Marcelo Tinelli

La renuncia de Tinelli no sorprendió a nadie en la actual conducción. Es más, trajo alivio. “Se desató un nudo y esto nos permitirá mover otras fichas”, le dijo a LA NACION alguien que trabaja en el día a día del Ciclón. La misma fuente apuntó que, sin Tinelli, probablemente, la relación con la AFA y con la cúpula arbitral tendrá menos asperezas. “La renuncia de Marcelo no cambia la idea de fondo. Había un plan en marcha y se continúa avanzando para reordenar económica y financieramente al club hasta junio. Ahora es el turno de fortalecer lo deportivo”, profundizó.

También se dejó trascender cierto malestar por cómo Tinelli manejó el tema de su renuncia. Para la mayoría era una decisión que el empresario tenía tomada desde hacía rato y demorarla no hizo más que potenciar el “desgaste” con los socios e hinchas.

“Acá hay un plan que empezamos hace casi un año y lo vanos a continuar. La bronca con Tinelli es porque sabía que no iba a seguir, pero igual demoró la decisión. Nos quiso desgastar, nos tiró la cancha en contra en los últimos partidos teniéndonos atados a la espera de su definición”, se apuntó.

EXPLOTA la gente de San Lorenzo contra sus jugadores tras el 2-2 de Platense en la #CopaDeLaLiga. El Ciclón estaba 2-0 arriba en su casa. pic.twitter.com/uBZSgMO1Gc — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2022

Pero claro que hay otras miradas. “Crónica de una renuncia anunciada. Era insostenible. Pero la salida de Tinelli no le brinda oxígeno político al oficialismo. No descomprime la situación. El nivel de desgaste, la falta de credibilidad y de legitimidad política le pesa a todo el modelo de gestión y de gobierno. Traspasa la figura de Tinelli. Acá está en crisis el formato de gestión que se quiso impulsar en estos años. Ahora es imposible recomponerlo. No se puede volver del descuido, la liviandad y el abandono. La gente rompió el contrato social que les dio al votarlos”, dijo César Francis, vocal opositor.

Según Francis, ¿cuál es la salida? “Con un llamado a elecciones anticipadas. No veo otra solución. Para que quienes gobiernan vuelvan a gozar de la confianza y la credibilidad de la gente. San Lorenzo necesita reestructurar la deuda y renegociar sus pasivos y este oficialismo no lo va a hacer. El incumplimiento fue sistemático. ¿Quién va a creer en ellos? En segundo lugar, hay que poner en valor la marca San Lorenzo y esto también va de la mano de un gobierno que goce de confianza hacia adentro y hacia afuera”.

Arreceygor y Lammens, como caras visibles, tienen entre manos la contratación de un manager. Todo indica que será Mario Husillos, actualmente sin trabajo en España y exfutbolista de San Lorenzo entre 1982 y 1983. Dos puntos a favor: Husillos conoce al club y tiene una gran experiencia como director deportivo en Málaga y West Ham, de Inglaterra.

Husillos sería el encargado de elegir al nuevo entrenador, cargo que ocupa interinamente Fernando Berón, tras la desvinculación de Pedro Troglio. Si bien es prematuro indagar sobre los gustos del futuro manager, un histórico asoma como en cada momento complicado: Néstor Gorosito, pese a que por lo bajo es conocida la distante relación entre el director técnico y Lammens.

Fernando Berón dirige su primera práctica al mando del plantel profesional de San Lorenzo. 14/04/22 Twitter @SanLorenzo

El aspecto deportivo será la principal cuestión a encarrilar para la próxima temporada. Después de un par de flojas campañas, y si bien la situación aún no es asfixiante, el promedio para la temporada 2023 quedó sensiblemente debilitado.

“Gracias a todos los hinchas y socios de San Lorenzo por el amor, por el cariño y el apoyo en las últimas elecciones. Mis disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades que son muy públicas no me permiten estar al 100 por ciento en un lugar que requiere un trabajo full time. He dejado el alma y mucho más en estos casi 10 años […] Siempre estaré para ayudar a San Lorenzo desde donde me necesite, como lo hice en este período y a lo largo de más de 30 años. No es un adiós, sino un hasta luego”, se despidió Tinelli, el sábado pasado.

El 18 de diciembre de 2019, Tinelli había asumido como nuevo presidente de San Lorenzo tras una histórica elección que superó todas las marcas en cuanto a la cantidad de votantes. Fue un éxito rotundo porque su fórmula se llevó el apoyo de más del 80 por ciento del padrón electoral. Aquel sábado se trató de un sufragio récord, de la que participaron 15.065 personas. El conductor y empresario logró el 80,10% de los votos (12.072) y se ubicó por encima de Francis (8,10%, 1.220 sufragios), Ricardo Saponare (6,44%, 970) y Eduardo de Simone (5,02%, 757).

Lammens y Tinelli se hicieron cargo del club en 2012, tras la gestión de Carlos Abdo, que terminó con el club en la promoción para no irse al descenso. San Lorenzo se ordenó y consiguió un título local (el Torneo Inicial 2013) y la Copa Libertadores 2014. Justamente, orden es lo que le falta a la etapa final de Tinelli y Lammens.