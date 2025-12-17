Terence Crawford anunció su retiro del boxeo, tras vencer a Canelo Álvarez: invicto y campeón en cinco categorías

Terence Crawford anunció este martes su retiro del boxeo profesional, tres meses después de su victoria sobre Saúl “Canelo” Álvarez, que le permitió consagrarse campeón indiscutido del peso supermediano y cerrar una carrera sin derrotas. El anuncio lo realizó a través de un video difundido en sus redes sociales, donde confirmó que deja la competencia activa a los 38 años.

“Me retiro de la competición, no porque haya terminado mi carrera como boxeador, sino porque he ganado otro tipo de batalla”, dijo Crawford en su mensaje de despedida en un video en la redes sociales. “La batalla en la que te retiras en tus propios términos”, agregó.

El boxeador estadounidense, nacido en Nebraska, venció por decisión unánime a Canelo en septiembre pasado en Las Vegas, en una actuación que le permitió quedarse con los cinturones supermedianos de la AMB, la FIB y la OMB. Según explicó en su mensaje de despedida, la decisión respondió a una elección personal tras alcanzar sus objetivos deportivos.

Crawford se retira con un récord de 42 victorias, 31 de ellas por nocaut, sin empates ni derrotas, y con la particularidad de no haber sido derribado oficialmente en ningún combate. A lo largo de su carrera conquistó 18 títulos mundiales en cinco categorías distintas: ligero, superligero, wélter, superwélter y supermediano, una marca reservada para figuras históricas del deporte. Además, el peleador zurdo era considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo.

Crawford venció por decisión unánime a Canelo en septiembre pasado en Las Vegas (AP Foto/David Becker) David Becker - FR170737 AP

En su despedida pública, sostuvo que su carrera estuvo impulsada por su deseo de demostrar sus capacidades dentro del ring. “Pasé toda mi vida persiguiendo algo. No cinturones ni dinero ni titulares. Sino esa sensación, la que se siente cuando el mundo duda de ti, pero sigues adelante y sigues demostrando que todos están equivocados”, sostuvo.

La trayectoria de Crawford se extendió a lo largo de tres décadas. Debutó como profesional en 2008 y, en pocos años, se consolidó como una de las principales figuras del boxeo estadounidense. Su primer título mundial llegó en 2014, cuando derrotó al escocés Ricky Burns y se quedó con el cinturón ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), inicio de una seguidilla de conquistas en distintas divisiones.

A lo largo de su carrera, todos sus triunfos fueron por decisión unánime o nocaut, sin que ningún juez fallara a favor de un rival en las tarjetas. Ese dato refuerza el dominio que mantuvo en cada una de las categorías en las que compitió y explica el consenso que rodea su figura dentro del boxeo contemporáneo.

En el plano institucional, Crawford también había sido campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aunque ese cinturón le fue retirado a comienzos de este mes por no abonar las cuotas de sanción correspondientes. Aun así, al momento de su retiro conserva los otros tres títulos principales de la división.

“Todo boxeador sabe que este momento llegará, simplemente nunca sabemos cuándo”, dijo Crawford. “Le entregué a este deporte hasta el último aliento”, agregó.