Tyson Fury vuelve del retiro y reaviva el sueño de una pelea histórica con Anthony Joshua

Tyson Fury lo hizo otra vez. Fiel a una carrera marcada por regresos inesperados y anuncios rimbombantes, el excampeón mundial de los pesos pesados confirmó este domingo que sale de su retiro y volverá a subirse al ring en 2026, apenas un año después de haber colgado los guantes, tras su segunda derrota consecutiva frente a Oleksandr Usyk.

“2026 es el año. Estuve fuera por un tiempo, pero ahora estoy de vuelta: 37 años y todavía golpeando. No hay nada mejor que golpear a hombres en la cara y que te paguen por ello”, escribió el británico en su cuenta de Instagram, mensaje que acompañó con imágenes recientes de sus entrenamientos en Tailandia.

El anuncio reavivó de inmediato las especulaciones sobre un combate largamente esperado: el enfrentamiento entre Fury y Anthony Joshua, dos de los pesados británicos más influyentes de la era moderna, que nunca se enfrentaron entre sí, pese a haber dominado la escena mundial durante más de una década.

Fury, apodado el “Gypsy King”, había anunciado su retiro en enero de 2025, a los 36 años, luego de perder por segunda vez ante Usyk en diciembre de 2024, en Riad. Aquella derrota llegó después de su primera caída como profesional, sufrida en mayo del mismo año ante el ucraniano, quien se convirtió entonces en el primer campeón indiscutido de los pesos pesados en 25 años.

ARCHIVO - El británico Tyson Fury le aplica un golpe al ucraniano Oleksandr Usyk, en su combate por el título de los pesados, el 19 de mayo de 2024, en Riad Francisco Seco - AP

Antes de esos dos combates, Fury ostentaba un récord invicto de 35 peleas, con 34 victorias y un empate. Su trayectoria incluye hitos imborrables: en 2015 destronó al histórico Wladimir Klitschko por puntos y se consagró campeón de la WBA (Súper), IBF y WBO. Tras casi tres años de inactividad, regresó en 2018 para protagonizar una trilogía memorable con Deontay Wilder, de la que salió con un empate y dos triunfos que le permitieron adueñarse del cinturón WBC.

No es la primera vez que Fury anuncia un retiro y luego se retracta. Ya lo había hecho tras vencer a Dillian Whyte en abril de 2022, cuando aseguró que “no tenía nada más que demostrar”, antes de regresar meses después. Su carrera, tanto dentro como fuera del ring, siempre osciló entre la épica deportiva y el dramatismo personal.

En cuanto a Joshua, el panorama es hoy incierto. El excampeón mundial viene de noquear el mes pasado a la estrella de YouTube Jake Paul, pero hace unos días sufrió un trágico accidente automovilístico en Nigeria que provocó la muerte de dos integrantes de su equipo, un hecho que podría alterar sus planes inmediatos y postergar cualquier negociación para una pelea con Fury.

Más allá de Joshua, el regreso de Fury también abre otras posibilidades: una eventual tercera pelea con Usyk; un duelo ante el campeón de la OMB, Fabio Wardley, o incluso un cruce con Daniel Dubois, quien derrotó a Joshua en septiembre de 2024 para quedarse de manera temporal con el cinturón de la FIB.

A los 37 años, con un récord de 34 victorias (24 por nocaut), un empate y dos derrotas, Tyson Fury vuelve a desafiar la lógica del retiro definitivo. Y, como tantas otras veces, el boxeo pesado vuelve a girar alrededor de su figura, mientras el mundo espera si finalmente llegará la pelea que siempre prometió paralizar a Gran Bretaña: Fury vs. Joshua.

Habló Joshua

El ex campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua emitió su primera aparición pública el domingo tras el accidente automovilístico que mató a dos de sus amigos en Nigeria.

Joshua publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece sentado en un sofá con su madre y otras tres mujeres, una de las cuales sostiene una foto en su regazo. Joshua escribió “My Brothers Keeper” en el pie de foto junto con dos corazones.

Los medios británicos informaron el sábado que Joshua había regresado a Gran Bretaña antes de los funerales de Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele, que según se informó se llevaron a cabo el domingo.

Ellos murieron después de que el vehículo en el que viajaban junto con Joshua chocó contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos el lunes.

Joshua sufrió heridas leves y el dos veces campeón de peso pesado fue dado de alta de un hospital el miércoles, después de ser considerado apto para recuperarse en casa.

En esta foto proporcionada por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial, la gente se reúne en la escena del accidente del boxeador británico Anthony Joshua en Lagos, Nigeria Federal Road Safety Corps

Ghami era el entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era un entrenador. Apenas unas horas antes del accidente, Joshua y Ayodele publicaron clips en las redes sociales de ambos jugando al tenis de mesa juntos.

El conductor del coche, Adeniyi Mobolaji Kayode, fue acusado el viernes de conducción peligrosa e imprudente, y el caso judicial se aplazó al 20 de enero para el juicio.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño. También posee la nacionalidad nigeriana.