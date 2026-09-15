Un boxeador panameño derribó a uno argentino y le bailó en la cara, pero fue noqueado tres rounds después

La pelea entre el argentino Braian Argüello y el panameño Maximiliano Bonilla dejó una particular escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales y que, días después, fue recordada por el propio pugilista bonaerense.

En el tercer round del combate, disputado el pasado 5 de septiembre en el Estadio de la Federación Argentina de Boxeo, Bonilla conectó un fuerte zurdazo que mandó a Argüello a la lona y luego le bailó en la cara.

La noche, sin embargo, terminó de la peor manera para el boxeador panameño, apodado “The Hammer”: tres asaltos más tarde, fue noqueado por el argentino.

La caída de Argüello ocurrió durante los primeros 30 segundos del tercer asalto. Bonilla conectó varios golpes consecutivos con ambas manos hasta que encontró desprevenido al argentino y le lanzó un recto que lo hizo caer sentado contra una de las esquinas del cuadrilátero. Mientras Argüello intentaba recomponerse, el panameño se acercó y comenzó a bailar frente a él. Segundos después, el árbitro Daniel Bogado intervino.

El juez inició entonces la cuenta protocolar. Argüello, pese al golpe recibido, logró ponerse de pie y continuar con el combate. “Me mareó un toque y traté de cubrir la segunda zurda en punta que tiró, pero entró. Se me aflojaron las piernas. Me fui para abajo y miré para el rincón”, recordó días después en diálogo con Vorterix Bahía Blanca.

La historia tuvo su revancha en el sexto round. En el último minuto del asalto, luego de varios intercambios y cuando Bonilla ya mostraba signos de cansancio, Argüello devolvió gentilezas. Primero conectó dos manos consecutivas y, a continuación, impactó un potente zurdazo que dejó al panameño tendido.

El bonaerense sumó su tercera pelea de la temporada y encadenó tres victorias consecutivas desde su última derrota, en noviembre de 2025

Esta vez, Bonilla no consiguió reincorporarse antes de que terminara la cuenta del árbitro y perdió por nocaut. De esta manera, Argüello le quitó el invicto y cerró una pelea que había comenzado con una escena de provocación y terminó con el argentino de pie y su rival fuera de combate.

El bonaerense sumó así su tercera pelea de la temporada y encadenó tres victorias consecutivas desde su última derrota, en noviembre de 2025. En mayo de 2026, había vencido por K.O técnico a Neri Romero.

Días después del combate, durante su paso por el canal de streaming, Argüello recordó el momento de la caída y explicó qué sintió cuando recibió el golpe que lo llevó a la lona: “Sí, la sentí. Estaba sentido. No sé en qué momento me pegó. Revoleaba las manos para todos lados. Entró esa mano, me mareó un toque y traté de cubrir la segunda zurda en punta que tiró, pero entró. Se me aflojaron las piernas. Me fui para abajo”.

A pesar del golpe, Argüello aseguró que nunca pensó en abandonar la pelea: “La sentí la mano, pero fue solo como un cosquilleo. No estaba tan mareado como para salir. Fue un despertar, una electricidad. Me planté, fui para adelante y puse la frente. Había que dar espectáculo”.

El argentino también contó que, mientras se encontraba en la lona, no llegó a advertir la provocación de Bonilla: “No llegué a ver nada. En ese momento, sentí un mareo enorme. Traté de levantarme nada más. Sabía que estaba enfrente mío, pero nada más. No vi lo que hizo. Después me di cuenta”, concluyó.