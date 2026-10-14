Una de las hijas de “Locomotora” Castro estaba con él en el bingo de Morón cuando falleció

Quimey, una de las hijas de Jorge “Locomotora” Castro, contó este miércoles que estaba con el exboxeador, y con su madre, en el bingo de Morón cuando se descompensó y murió. La joven recordó que, luego de volver del baño, su padre le repitió dos veces: “Me duele el pecho”. “‘Eso es porque fumás como un salvaje’, le dije”, agregó la mujer.

“Tuvo un infarto y no lo pudo resistir. Lo que le pasó fue en 15 minutos. La policía científica se encargó de demostrar que fue algo totalmente natural”, dijo la joven, que indicó que su padre “se cuidaba con la comida y con el alcohol”. Castro era diabético e insulinodependiente desde hace muchos años.

Una de las hijas de “Locomotora” Castro estaba con él en el bingo cuando falleció. DIEGO DEL CARRIL

Tras dar aviso a una ambulancia del SAME y a los agentes de seguridad del bingo, Quimey relató que trasladaron al excampeón mundial a una habitación aparte, “adonde fue caminando porque le daba vergüenza usar la silla de ruedas”; allí le tomaron la presión arterial. Luego de decir que necesitaba recostarse, perdió la conciencia. Cuando se descompensó, comenzaron a hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), movimientos que no lograron revivirlo. Poco después, un médico constató que había fallecido. “No hubo negligencia médica”, resaltó la joven ante los medios.

Quimey, una de las hijas de Jorge "Locomotora" Castro

“Fue así de rápido”, aseguró Quimey desde la puerta de su casa en diálogo con la prensa. Si bien no vivía con “Locomotora”, contó que su padre solía visitarla a menudo, “prácticamente todos los días”. “Teníamos una buena relación, algo que nos costó cuando era chica por la separación que tuvieron mis padres. Ahora compartíamos la salida al bingo y a tomar un café”, siguió la hija del exboxeador, quien aseguró que actualmente Castro y su madre tenían buen trato.

Respecto de cómo estaba su padre de salud, dijo que “Locomotora” no tomaba más medicación de la recetada por su condición, salvo que le molestara mucho la garganta por fumar. Agregó: “Estaba bien, muy contento con los comedores; tenía muchos proyectos a largo y corto plazo”.

Una de las hijas de “Locomotora” Castro estaba con él en el bingo cuando falleció. MIGUEL ACEVEDO RIU

Luego de pedir a los medios presentes que se respete el luto de la familia, Quimey dijo que querían despedir al exboxeador “en paz”, desde las 18, “en privado”, en una casa de velatorios en Morón. “Mañana, tipo mediodía, lo llevamos al cementerio local”, detalló. “Espero que se acuerden de él como lo recordamos todos, como una gran persona; todo le importaba; si se mandaba un moco, lo trataba de resolver”, sumó la hija. “No hay palabras para el dolor”, resaltó, visiblemente angustiada.

La muerte de “Locomotora” Castro

El exboxeador falleció este miércoles por la madrugada, a los 59 años, cuando estaba en la sala de juegos del bingo de Morón. El excampeón mundial de peso mediano sufrió una descompensación en el interior del establecimiento. La causa caratulada como averiguación de causales de muerte quedó a cargo de la UFI n.º 8 de ese municipio al oeste del conurbano, según pudo saber LA NACION.

De acuerdo al parte médico que se difundió en las últimas horas, Castro sufría de diabetes; se cree que lo ocurrido dentro del salón de juegos está vinculado a su tratamiento con insulina.