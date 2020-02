Ryan García en acción: es la sensación del boxeo de Estados Unidos

¿Quién es ese chico californiano, de ascendencia mexicana, que cada vez que sube al ring lo hace acompañado con el aroma de KO? En la noche de San Valentín, en el Honda Center de la ciudad de Anaheim, Ryan García extendió su invicto a 20 peleas, de las cuales en 17 de ellas se impuso antes del límite. Con 21 años y 1,80m de altura, es el campeón Plata de los livianos del Consejo Mundial de Boxeo y su carrera es manejada por la empresa Golden Boy, del legendario Oscar de la Hoya. Tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram y, obviamente, muchos le marcan un destino inexorable: el de campeón mundial.

El viernes pasado, García fulminó al nicaragüense Francisco Fonseca con un cross de izquierda letal. Fue KO en apenas 80 segundos. Venía de combatir un poco más en su anterior pelea: 1m38s le duró el filipino Romero Duno. Un total de 178 segundos en dos combates: 2 segundos menos que lo que dura un round.

El récord de Fonseca no era poca cosa: 25 triunfos, una derrota y dos empates. Terminó en el piso, como tantos otros, rendido ante la velocidad de "The Flash", tal el apodo con el que se lo conoce a García, que debutó como profesional en junio de 2016.

Dijo García después de su último KO: "Dejaba que Fonseca entrase y lanzaba el cross de izquierda. La primera vez no impactó del todo. La segunda sí". Sobre el futuro, García apuntó: "Ser campeón mundial es sólo uno de mis objetivos, también quiero ser un referente de buenos valores para la gente".

Para progresar técnicamente, García pasó a formar parte del del Canelo Team, de Saúl Canelo Alvarez, bajo las órdenes de Eddy Reynoso, quien ya obtuvo distinciones, una de ellas por la victoria del mexicano sobre el kazajo Gennady Golovkin.

García boxea desde los 7 años y como aficionado tiene una marca de 215 victorias y 15 derrotas. Fue campeón nacional, medalla dorada en los Mundiales juveniles 2016 y en el torneo binacional México-EE.UU. de 2015 y conquistó en cuatro ocasiones el torneo Guante de Plata. Y cada tanto se enfrasca en discusiones por las redes sociales, como la que tuvo por su nacionalidad y ascendencia. "Mucha gente dice en internet que no soy mexicano porque no hablo español, pero toda mi familia es mexicana. No sé de qué hablan, la sangre mexicana está en mí".

Ryan García con el legendario Oscar de la Hoya, que maneja su carrera