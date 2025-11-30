Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: el mexicano busca la revancha y se podría repetir la pelea en 2026

El mexicano, Saúl Canelo Álvarez, busca la revancha contra Terence Crawford para el siguiente año, después de que cayó ante el estadounidense en septiembre pasado en Las Vegas, Nevada, una derrota que no esperaba y que lo dejó fuera del listado de los 10 mejores libra por libra del planeta.

Canelo Álvarez busca la revancha contra Terence Crawford en 2026

La derrota que sufrió Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford es una espina que el mexicano quiere sacar, por lo que ya busca la revancha contra el estadounidense para recuperar los cinturones que perdió el pasado 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

El boxeador dijo en entrevista para el programa deportivo Los Protagonistas (TV Azteca) que su prioridad es la revancha contra Crawford, misma que ya se negocia con el equipo del estadounidense y que el originario de Guadalajara quiere “a como dé lugar”.

Aunque no especificó para cuándo se tiene prevista la revancha, Álvarez indicó que para 2026, tiene planeado incursionar en diferentes proyectos deportivos, sin dejar de lado el segundo duelo contra Crawford.

Terence venció a Canelo Álvarez después de 12 asaltos y por decisión unánime, pese a que el estadounidense llegaba con desventaja al encuentro, ya que tuvo que subir de división de las 154 libras (69.9 kilogramos) a 168 libras (76.2 kilogramos), donde el mexicano se ha mantenido a lo largo de su carrera.

La derrota le costó al boxeador azteca sus cuatro cinturones de peso supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB).

Canelo Álvarez queda fuera de los 10 mejores del mundo

Tras la derrota que sufrió Canelo Álvarez frente a Terence Crawford recientemente, el mexicano quedó fuera del Top 10 mundial de los mejores boxeadores libra por libra, según el listado de The Ring.

Álvarez entró a la lista del medio desde 2010, en donde apenas tres años después logró entrar a los 10 mejores al derrotar a Austin Trout. Desde entonces, el pugilista azteca se mantuvo entre los mejores libra por libra del planeta, sin incluir un periodo de suspensión en 2018, cuando dio positivo a un control antidoping por clembuterol.

En agosto de 2019, Canelo Álvarez fue nombrado como el mejor boxeador del mundo por la revista, después de su victoria frente a Sergey Kovalev. No obstante, después de perder contra Dmitry Bivol en mayo de 2022, el azteca cayó de la cima del Top 10.

Los recientes cambios y actualizaciones en el mundo del boxeo dejaron fuera a Canelo de la clasificación. Jesse “Bam” Rodríguez subió dos escalones para posicionarse como el número cuatro del top. Dmitry Bivol quedó en la quinta posición, y Devin Haney entró por primera vez a la lista en décimo lugar.

Padre de José Benavidez asegura que Canelo “está acabado”

José Benavidez, padre del boxeador mexicano David Benavidez, dijo a Fight Hub TV que Canelo Álvarez “está acabado” después de su derrota contra “Bud” Crawford en septiembre pasado, y prueba de ello era que había salido de la clasificación de los mejores pugilistas del planeta.

Terence Crawford se colocó como uno de los mejores boxeadores de libra por libra de 2025 (AP Foto/David Becker) David Becker - FR170737 AP

“Todo el mundo sabe que Canelo está acabado. Todos vimos a Crawford vencerlo de manera fácil. El tipo ha hecho mucho en el deporte, pero su cuerpo no quiere seguir más”, comentó el padre del llamado “Monstruo” mexicano.

Asimismo, el padre del pugilista llevó sus comentarios más allá al asegurar que su hijo vencería también al excampeón unificado de peso semipesado si es que llega a concretarse un combate entre ellos, e incluso, que lo mandaría hasta el hospital.

“Canelo debe tener más cuidado ahora con quién se enfrenta. Aunque si se concreta la revancha contra Crawford, sería menos peligrosa, ya que él es un tipo más pequeño y no lo lastimaría de verdad”, indicó.