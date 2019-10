El arquero francés Hugo Lloris se toma el codo izquierdo y es puro dolor. A falta del diagnóstico definitivo, tendría una fractura en el brazo. Fuente: Reuters

El partido de Tottenham frente al Brighton se torció a los tres minutos. El error del arquero francés Hugo Lloris, capitán del equipo que dirige Mauricio Pochettino, le dejó servido el primer gol al francés Neal Maupay.

Lo peor sobrevino después: el arquero quedó en el piso, con evidentes signos de dolor, tras caer adentro del arco en la jugada y apoyar mal su mano izquierda en el césped, una acción en la que se le dobló el codo. Su compañero Tanguy Ndombelé reclamó el ingreso urgente de los médicos. Otros jugadores de los Spurs se tomaban la cabeza, incrédulos. Lloris abandonó el campo de Brighton en camilla y con la ayuda de un tubo de oxígeno.

Según la prensa inglesa, y a falta de un diagnóstico preciso, Lloris se habría fracturado el codo, una lesión que podría marginarlo el resto de la temporada, tanto en el equipo londinense como en el seleccionado francés, campeón del mundo. La cadena BT Sports, que transmitía el encuentro en directo, informó que Lloris recibió en la cancha inyecciones de morfina para mitigar el dolor.

Los Spurs no pudieron sobreponerse al trance de perder a su capitán, al que reemplazó el argentino Paulo Gazzaniga. Al gol de Maupay le siguió un doblete del juvenil Adam Connelly: fueron sus primeros dos goles en seis partidos con el equipo que dirige Graham Potter. "Creo que las noticias no son buenas. Tenemos que esperar. Ellos (los médicos) van a explicar el estado de situación. Todos vieron en la cancha cuando Lloris aterrizó que el asunto no pintaba bien", dijo Pochettino luego del partido.

El DT argentino hizo hincapié en la desafortunada jugada para explicar el resultado: ""Por supuesto que la lesión de Lloris afectó el partido. No le quitamos mérito a Brighton, pero el equipo sufrió un impacto muy grande en esa acción. Tratamos de buscar un camino diferente para jugar en la segunda parte y no tuvimos suerte. Con el 3-0 el partido se terminó. Quiero pedirles perdón a los hinchas y agradecerles por su esfuerzo", dijo Pochettino luego del partido.

El entrenador de Brighton, Graham Potter, también opinó sobre la lesión de Lloris: "No podemos leer el comportamiento del rival. La del primer gol fue una acción realmente desafortunada. No hicimos demasiado para convertirlo, pero de eso se trata el fútbol. A veces es tu día y otras veces tenés un período duro, como tuvimos en las semanas recientes", dijo Potter en la conferencia de prensa posterior al partido.

El resultado aumenta la presión sobre Pochettino. En la semana, los Spurs habían perdido por 7-2 con Bayern Munich por la Champions League y su clasificación a la próxima fase corre peligro. Las llegadas de Ndombele y de Giovani Lo Celso (está lesionado) para esta temporada no arreglaron los problemas que arrastran los Spurs. Tampoco ayudó la lesión de Juan Foyth, que hoy estuvo en el banco de suplentes y no ingresó. Sin embargo, el entrenador mantiene la esperanza: "Mi compromiso luego de cinco años y medio está aquí. Conozco este negocio muy bien. Lo que yo ya sé es que la fe y la convicción también están".