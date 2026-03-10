Tottenham, en su peor momento, enfrenta a Atlético de Madrid por la Champions League con el regreso de Cuti Romero

El presente de Tottenham se volvió inquietante. La nueva derrota en el último partido profundizó una racha que ya suma cinco caídas consecutivas en la Premier League y dejó al conjunto londinense apenas un punto por encima de la zona de descenso. En medio de ese escenario, el equipo debe abrir la serie de este martes con Atlético de Madrid por la Champions League en España, con el regreso del argentino Cristian Romero, que vuelve a estar disponible luego de cumplir los cuatro partidos de suspensión por la liga, tras su expulsión ante Manchester United.

El equipo dirigido por el croata Igor Tudor, interinamente hasta fin de temporada, atraviesa un momento de extrema fragilidad. No gana en la liga inglesa desde diciembre de 2025 y acumula once encuentros sin victorias en el torneo. Los números reflejan el deterioro: recibió al menos dos goles en sus últimos nueve partidos y su rendimiento como local está entre los más pobres de las cuatro principales divisiones del fútbol inglés, según un análisis del medio británico The Athletic.

La caída por 3-1 ante Crystal Palace el pasado jueves expuso varias de esas debilidades. Tottenham llegó a ponerse en ventaja con un tanto de Dominic Solanke, pero el encuentro cambió cuando el defensor neerlandés Micky van de Ven —capitán del equipo en ausencia de Romero— cometió un penal y fue expulsado. En apenas siete minutos al final del primer tiempo, Palace marcó tres veces y dejó a los Spurs en una situación límite. Mientras tanto, rivales directos por la permanencia continúan sumando puntos.

Chadi Riad, de Crystal Palace, marcando a Archie Gray, de Tottenham John Walton� - PA�

El clima en el estadio reflejó la tensión que atraviesa al club. Muchos simpatizantes abandonaron sus asientos antes del entretiempo, mientras otros dirigieron su enojo hacia el palco dirigencial. Según The Athletic, el ambiente se volvió “más tóxico que en los últimos partidos del ciclo de Thomas Frank”, el entrenador despedido a mediados de febrero. A esto se sumó el canto en tono de burla de los hinchas visitantes: “Saluden a Millwall”, en referencia a un equipo que milita actualmente en la Championship.

La llegada de Tudor como técnico interino buscaba frenar la caída. El croata tenía reputación de especialista en rescatar equipos en crisis. Sin embargo, sus primeros resultados no lograron modificar la dinámica: tres partidos, tres derrotas y nueve goles recibidos.

Aun así, el entrenador intenta sostener un mensaje optimista. “Aún quedan nueve partidos por jugar”, señaló Tudor después de la derrota en conferencia de prensa. Y agregó: “Puede parecer extraño, pero creo más en este equipo que antes del partido. He visto algo”.

El técnico de Tottenham Igor Tudor durante el partido contra Crystal Palace en la Premier League John Walton - PA

Dentro del plantel también hubo autocrítica. El inglés Solanke reveló que los futbolistas mantuvieron una charla interna tras la derrota, según informó la agencia de noticias AP. “Hemos tenido una pequeña charla entre nosotros y necesitamos entender que tenemos que mejorar, y tenemos que mejorar ahora”, expresó el delantero. “Es difícil decirlo solo con palabras: tenemos que demostrarlo en el campo”.

En ese contexto, la ausencia de Romero pesa más de lo esperado. El cordobés era uno de los pilares defensivos del equipo y su expulsión lo dejó fuera de cuatro encuentros de liga en un momento delicado de la temporada. Durante su sanción, Tottenham perdió solidez en el fondo y la pareja central quedó bajo fuertes cuestionamientos.

De hecho, en el último encuentro el propio Van de Ven quedó en el centro de las críticas. El defensor neerlandés, que había sido uno de los héroes de la conquista de la Europa League la temporada pasada, sufrió una fuerte caída en su rendimiento, de acuerdo con el análisis del medio británico. La zaga central, que debía sostener al equipo, terminó convertida en uno de los puntos débiles.

Cuti Romero volverá en el siguiente partido de Tottenham, que será ante Atlético de Madrid por Champions League GLYN KIRK� - AFP�

El calendario no ofrece demasiado margen para recuperarse. Los Spurs enfrentarán a Liverpool en su próximo compromiso de Premier y, entre medio, disputarán la ida de la serie de octavos de final de Champions ante el equipo del Cholo Simeone en el estadio Metropolitano este martes desde las 17.

Por eso, el regreso de Romero llega como una posible señal de cambio. El campeón del mundo con la selección argentina suele aportar liderazgo, agresividad defensiva y orden en la última línea. En un plantel que hoy transmite nerviosismo y desorganización, su vuelta aparece como una pieza central para intentar detener una caída que amenaza con llevar a Tottenham a una pelea inesperada: evitar el descenso.

El futuro de Griezmann

En medio del buen momento deportivo que vive actualmente el Atlético no terminan de despejarse las dudas sobre la continuidad de su delantero francés Antoine Griezmann, pretendido por Orlando City, de la Major League Soccer, y que podría estar viviendo sus últimos partidos con el club al que llegó en 2014, con un paso de dos años por el Barcelona.

Antoine Griezmann ante Joao Cancelo, en un cruce entre Atlético y Barcelona por la Copa del Rey 2026 Joan Monfort - AP

Si antes del partido del sábado ante la Real Sociedad el director deportivo del Atlético Mateu Alemany afirmó que el jugador de 34 años no se moverá a la MLS en la ventana de marzo -“tiene contrato con nosotros, va a seguir con nosotros”- Simeone abrió de nuevo la puerta a las dudas en la conferencia de prensa posterior, en declaraciones difundidas por la agencia AFP: “Estas cosas son mejores cuando habla directamente el jugador y explica o dice lo que en realidad quiere decir. Nosotros nos ilusionamos y queremos lo mejor para él como familia y persona, que le quiero mucho y él decidirá cuando tenga que comentar algo”.

Suplente el sábado, su ingreso al terreno de juego resultó decisiva con un pase de taquito a Nico González para facilitar el primero de los dos goles del argentino. Máximo goleador histórico del Atlético (210 goles), Griezmann no gana un título con los rojiblancos desde 2018. La final de Copa del Rey en el horizonte y seguir vivos en Champions podría inclinar la balanza para que siga en Madrid.