PSG vs Chelsea, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

La serie de octavos de final de la Champions League 2025-2026 entre PSG y Chelsea se abrirá el próximo miércoles con el partido de ida en el Parque de los Príncipes de París. El cotejo está programado a las 17 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el español Alejandro José Hernández Hernández, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.98 contra 4.04 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.91.

El conjunto de Luis Enrique, líder de la Ligue 1 de Francia con un punto de ventaja sobre Lens, tuvo que jugar los playoffs para acceder entre los 16 mejores del torneo porque fue undécimo en la primera etapa con 14 unidades producto de cuatro triunfos, dos empates y dos caídas. En esa instancia doblegó a Mónaco por un global de 5 a 4 y accedió a octavos por 14ª vez consecutiva. Además, dio un paso más hacia la defensa del título que consiguió por primera vez en su historia en la temporada anterior.

The Blues, capitaneados por Enzo Fernández y con Alejandro Garnacho afianzado en la delantera, fue sexto en la etapa regular con 16 tantos gracias a cinco victorias, una igualdad y dos derrotas y se metió directamente en esta etapa. Lejos de la pelea por el título en la Premier League de Inglaterra -marcha quinto a 19 puntos del líder, Arsenal-, el combinado de Londres apunta a conquistar nuevamente el máximo torneo del Viejo Continente y, en menor medida, la FA Cup, donde está en cuartos de final.

Ambos clubes se enfrentaron por última vez en la final del Mundial de Clubes 2025, en Estados Unidos, con triunfo para Chelsea 3 a 0 con un doblete de Cole Palmer y otro tanto de João Pedro.

Solo teniendo en cuenta certámenes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), se cruzaron ocho veces en la Champions League con tres triunfos galos, dos ingleses y tres empates.