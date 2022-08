Luciana Delabarba, la joya que volvió a la selección argentina de básquet y brilla en el Sudamericano: una explosión a base de triples

Figura ante Venezuela en el debut. Figura ante Ecuador en el segundo partido. Y figura ante Paraguay en el cierre de la zona A para que la selección argentina femenina de básquet gane los tres partidos en la Arena La Pedrera, consiga el primer puesto y clasifique a semifinales del torneo y a la AmeriCup 2023. Así es, hasta ahora, el Sudamericano de Luciana Delabarba, la joya de 25 años que volvió a vestir la camiseta celeste y blanca y brilla en San Luis, sede de la competencia.

Luciana Delabarba es la mejor triplera del Sudamericano con una efectividad del 70% Fiba América

La base de 167 centímetros de alto promedia 14 puntos, 1,3 rebotes y dos asistencias en 20,2 minutos por encuentro. En todos fue titular.

Es la mejor tiradora de triples de la competencia con siete convertidos de diez lanzados para un 70% de efectividad; la cuarta mayor anotadora (lidera la paraguaya Paola Ferrari con 15,7 unidades); y la novena pasadora más destacada .

(lidera la paraguaya con 15,7 unidades); . Por sus actuaciones, la Confederación Argentina de Básquet (CAB) la eligió como la jugadora más valiosa (MVP) en los tres partidos que el equipo ganó : 77-49 al combinado Vinotinto, 64-37 al Tricolor y 92-41 al Guaraní.

: 77-49 al combinado Vinotinto, 64-37 al Tricolor y 92-41 al Guaraní. Es la segunda jugadora del conjunto dirigido por Gregorio Martínez con más minutos en cancha (60). Solo la supera Melisa Gretter con 71 (23,8 de promedio).

Los números de Luciana Delabarba en lo que va del Sudamericano de San Luis, en detalles

Hacía tres años que Delabarba no jugaba con la selección argentina mayor. La última vez que lo hizo fue en la AmeriCup y el Preolímpico de 2019, previo a la irrupción de la competencia por la pandemia de coronavirus que le trajo un fuerte dolor de cabeza al combinado nacional femenino en la Americup 2021 cuando fue descalificado por falta de jugadoras ante un brote de casos positivos. La imposibilidad de jugar le quitó al plantel el objetivo de clasificarse al Mundial de Australia 2022.

La perimetral no conformó ese equipo porque fue desafectada durante los entrenamientos previos a raíz de un problema de meniscos en la rodilla derecha. Quien es una de las mejores exponentes del recambio generacional no representó al país por razones de fuerza mayor y no porque el director técnico no la tuvo en cuenta.

En San Luis está teniendo sus mejores estadísticas con el equipo argentino y sus actuaciones fueron determinantes para llegar a semifinales, donde el rival será Colombia el próximo viernes. En el otro cruce están Brasil, el gran favorito, y Venezuela. El anhelo albiceleste es ser campeón otra vez, tras 2018, y llegar a tres estrellas.

Luciana Delabarba mejoró todos sus números Fiba América

Los torneos de Delabarba con la selección argentina

AmeriCup 2019 : fue la primera vez que la perimetral se puso la camiseta de la Argentina en un campeonato internacional de mayores. El equipo se ubicó octavo en Puerto Rico con un aceptable aporte suyo: medias de ocho puntos, 2,8 rebotes y 2,6 asistencias en cinco juegos.

: fue la primera vez que la perimetral se puso la camiseta de la Argentina en un campeonato internacional de mayores. El equipo se ubicó octavo en Puerto Rico con un aceptable aporte suyo: medias de ocho puntos, 2,8 rebotes y 2,6 asistencias en cinco juegos. Preolímpico 2019 (camino a Tokio 2020): el certamen se jugó en Bahía Blanca y el combinado nacional no logró una plaza a los Juegos Olímpicos porque se ubicó cuarto en su grupo. La base disputó los tres cotejos y promedió 7,7 tantos, 3,7 tableros y 3,79 pases gol por encuentro.

En la selección argentina de mayores, incluyendo el actual Sudamericano, subió considerablemente sus números: tiene 11 encuentros disputados y promedia 9,92 tantos, 2,6 rebotes y 3,79 asistencias.

Luciana Delabarba apenas superó la decena de partidos con la selección argentina mayor Fiba América

Delabarba en selecciones nacionales juveniles

La joven oriunda de Glew disputó tres torneos con combinados argentinos juveniles: jugó trece cotejos con medias de 5,6 unidades, 3,8 rebotes y una asistencia por duelo.

Sudamericano Sub 15 2012: fue su debut absoluto con la albiceleste y tuvo sus mejores números. En cinco partidos promedió 9,6 tantos, seis rebotes y dos pases gol por cotejo.

fue su debut absoluto con la albiceleste y tuvo sus mejores números. En cinco partidos promedió 9,6 tantos, seis rebotes y dos pases gol por cotejo. FIBA Américas Sub 16 2013: un años después jugó el certamen continental y aportó 6,2 puntos y cinco rebotes de media en cinco presentaciones.

un años después jugó el certamen continental y aportó 6,2 puntos y cinco rebotes de media en cinco presentaciones. Mundial Sub 19 2015: fue su ultima participación internacional como juvenil y, casualmente, cuando peores números personales logró, aunque enfrentó a las mejores jugadoras del mundo a esa edad. En tres duelos promedió una unidad, 0,3 rebotes y una asistencia.

Su historia con el básquet

Luciana Delabarba juega al básquet desde niña, tal contó en una entrevista que brindó a LNB Contenidos, gracias a un lazo familiar: “Arranqué a jugar porque mi tía y mi tío jugaban y nos llevaron al club de mi barrio, Defensores de Glew, a mi hermana y a mí, a los seis años. Recuerdo que estaba todo el día en el club, salía del colegio, volvía a mi casa y de inmediato me iba al club. Estaba todo el día entrenando, ya de chiquita practicaba con chicas de categorías más grandes, de cargosa, no por otra cosa, porque como me la pasaba en el club me hacían entrenar”.

A los 14 años, detrás del camino de dos amigas, siguió su carrera en Temperley: “Dos de mis amigas con las que jugaba en Defensores se habían ido a probar a Temperley, fui a un campus del club y me terminé quedando”. Allí jugó el Metropolitano y conoció al entrenador español Juan Ferreira, quien fue determinante en su despegue como jugadora y para llegar al profesionalismo.

Jugó y ganó varios títulos en Berazategui hasta 2018, pasó a Quimsa de Santiago del Estero y actualmente milita en Lanús, siempre con destacadas actuaciones en certámenes nacionales e internacionales. De la selección argentina que compite en el Sudamericano solo ella y Camila Suárez, de Obras Sanitarias, no juegan en el exterior.