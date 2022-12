Chiqui Tapia compartió una foto que ya es cábala para la Argentina y un detalle llamó la atención

escuchar

A horas de un partido crucial para la historia futbolística de la Argentina, los jugadores de la selección, junto al cuerpo técnico, se encuentran ultimando detalles de cara a lo que será el encuentro ante Francia de este domingo, desde las 12. Sin la formación confirmada, ni el sistema táctico que empleará el director técnico Lionel Scaloni, los miembros de la delegación se aferran a cábalas o acciones que llevaron a cabo durante el certamen y trajeron buenos resultados.

En medio de la concentración, donde los jugadores disfrutan del momento de ocio previo a un partido definitorio, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), posaron para la foto en una reunión distendida, que se convirtió en un amuleto durante la cita mundialista.

La instantánea, que se viralizó en la cuenta de Twitter de “Chiqui” Tapia, muestra al volante y al delantero muy tranquilos, sentados en un sillón, y en el medio de la escenografía se ve una mesa, donde está apoyado el mate y el termo, un acompañamiento fiel que tienen los deportistas en medio de las competiciones.

Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul Foto: TWITTER / @tapiachiqui

A la hora de puntualizar en detalles, De Paul, decidió mantener un estilo más distendido, con un pantalón corto, un buzo y las ojotas, que también utilizo en la foto anterior, con los mismos protagonistas, en la previa al enfrentamiento ante Croacia que terminó con un contundente 3-0.

Por otra parte, Messi, quien se lleva todos los flashes en cada aparición que realiza en las redes sociales, decidió seguir a De Paul con la vestimenta, pero, a diferencia de su “socio” en el campo de juego, prefirió ponerse unas zapatillas de color blanco.

Tapia, además de publicar la foto, dedicó un sentido texto donde denota la unión que existe en el plantel en la víspera a una nueva final de la Copa del Mundo. “La sana costumbre de hablar el mismo idioma, soñar juntos, y tirar todos para el mismo lado”, detalló con emojis de una pelota de fútbol y una bandera de Argentina.

El “Dibu” Martínez y su cábala para la gran final

Las cábalas o amuletos son una parte importante para quienes creen en ella. Más aún, si se acerca un partido trascendental para la historia de toda la delegación argentina que está en Medio Oriente. En el caso de Emiliano Martínez, el arquero de la selección argentina, su método es asistir a la conferencia de prensa previa al partido final.

Como sucedió en 2021, en Brasil, por la Copa América, el arquero del Aston Villa estuvo presente en la conferencia de prensa y en esta ocasión, repitió la fórmula con Lionel Scaloni al lado suyo.

Al apelar a su costado más emotivo, Martínez deslizó: “Es difícil no pensar en todo lo que me costó llegar hasta acá. Soy un luchador, desde que me fui a los 12 años a Independiente, después cuando a los 17 me fui a Inglaterra para jugar en Arsenal y hasta a los 26, cuando el público argentino recién me empezó a conocer como yo quería. Necesitaba ayudar a mi familia, por eso tomé muchas determinaciones. Y ahora cuando veo que tengo al pueblo argentino detrás... Estar defendiendo el arco para tratar de ser campeones del mundo es algo enorme. Estoy frío mentalmente, y cuando empieza el partido me enfoco en atajar cada pelota. Siento que es algo que mejoré en mi carrera”.

LA NACION