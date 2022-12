Selección argentina, en vivo: cómo se prepara el equipo a solo un día de la gran final del Mundial

escuchar

9.31 | “¿Qué mirás, bobo?”: la frase de Messi ya suena en todos los ritmos

El “¿Qué mirás, bobo?, anda pa´llá” de un Lionel Messi enojado y cansado de soportar las provocaciones de los jugadores de Países Bajos en el partido que llevó al seleccionado nacional a semifinales del Mundial Qatar 2022, ya es una frase propia en el folclore de la calle en toda la Argentina. Es por eso que músicos de diferentes géneros no dudaron en tomarla y hacer su propia versión en ritmo de cuarteto, jingle navideño e incluso RKT.

9.18 | El mensaje de Jorgelina Cardoso para Ángel Di María y un pedido para Scaloni

Ángel Di María es una de las incógnitas de cara al partido contra Francia. No fue titular en los últimos encuentros debido a una molestia física y entró en los minutos finales del partido ante Países Bajos. No obstante, aún queda una chance más y su esposa, Jorgelina Cardoso no dudó en manifestar su deseo por verlo en la cancha. En una historia de Instagram, citó unas estadísticas que compartió el periodista Martín Arévalo, quien hizo una recorrida por el rendimiento de “El fideo” en las finales que disputó y ante eso, ella manifestó que le gustaría que esté en la final: “¡Yo quiero verte jugar!”.

La historia de Jorgelina Cardoso sobre las finales de Ángel Di María Captura

9.04 | Cuándo y a qué hora se juega la final de la Copa del Mundo

En poco más de 24 horas, la selección argentina enfrentará a Francia por la final del Mundial Qatar 2022. El Estadio Icónico de Lusail será el lugar de encuentro y el árbitro hará sonar el silbato a las 12 (hora argentina). Antes se hará la ceremonia de cierre de la Copa del Mundo, que contará con shows de artistas internacionales y un repaso de los momentos más destacados del torneo. Quien gane el partido será quien levante el tan ansiado trofeo.

Final del Mundial Qatar 2022.

Día: domingo 18 de diciembre.

domingo 18 de diciembre. Horario: 12 (hora argentina).

12 (hora argentina). Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Szymon Marciniak (Polonia). Estadio: Icónico de Lusail.

Icónico de Lusail. TV: TyC Sports, TV Pública, DSports y DeporTV.

TyC Sports, TV Pública, DSports y DeporTV. Streaming: TyC Sports Play y Cont.ar. También se puede ver el partido sintonizando TV Pública, DeporTV o TyC Sports a través de Flow, DGO o Telecentro Play (todas las plataformas requieren suscripción).

LA NACION