Cuándo juega Huracán vs. San Lorenzo, por la Liga Profesional 2023: día, hora y TV

El segundo clásico de la Liga Profesional 2023, después del de Santa Fe entre Unión y Colón que terminó 1 a 0, será el de Huracán vs. San Lorenzo. El encuentro correspondiente a la sexta fecha se jugará este domingo desde las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó del barrio porteño de Parque Patricios con arbitraje de Facundo Tello y se podrá ver en vivo por ESPN Premium, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales Star+, Flow, Telecentro Play y DGO.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.37 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, cotiza hasta 3.60 mientras que el empate paga hasta 3.05.

Huracán vs. San Lorenzo

Liga Profesional 2023 - Fecha 6

Día : Domingo 5 de marzo.

: Domingo 5 de marzo. Hora : 19.15.

: 19.15. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Streaming: Star+, Flow, Telecentro Play y DGO.

Después de varios cruces, “el clásico de barrio más grande del mundo” tiene cara a cara a dos equipos que son protagonistas del certamen y están en los puestos de vanguardia. El Globo, que entre semana superó la segunda fase de la Copa Libertadores y el próximo jueves iniciará la última etapa contra Sporting Cristal de Perú para ingresar a la instancia de grupos, es, con 11 puntos, el único escolta de los cuatro líderes que suman 12 y uno de ellos es el Ciclón. Además, el elenco de Diego Dabove es uno de los que más anotó con 10 tantos en cinco juegos y el de Rubén Darío Insúa, en contrapartida, el que menos recibió con solo dos.

Ambos entrenadores pondrán en cancha lo mejor que tienen. En el caso del anfitrión, más allá del compromiso copero, usará a sus titulares teniendo en cuenta que se trata de uno de los partidos más importantes de su calendario. “Estamos transitando un momento muy lindo. El golpe anímico de la clasificación en la Libertadores nos da ese plus para seguir sumando y ganando. El clásico es un partido especial y aparte. Los dos estamos en un buen momento, Será un espectáculo lindo, para disfrutar y dejaremos todo para dejar los tres puntos en casa”, manifestó Gabriel Gudiño, del Globo, en la antesala del derby.

Huracán es el único invicto de la Liga Profesional 2023 y, más allá de la Copa Libertadores, usará a sus titulares en el clásico ante San Lorenzo Fotobaires

El artillero Ádam Bareiro, por su parte, coincidió con su colega y rival y anheló marcar por primera vez ante el oponente de turno: “Sabemos que los dos equipos están en un buen momento y la victoria será un golpe anímico para el ganador pero no definitivo ya que todavía queda mucho camino por recorrer. Convertir goles para un jugador y más para un delantero es lo más lindo. Todavía no me tocó hacer uno en el clásico y ojalá sea este domingo. Sería lindo y más si sirve para ganar”.

Probables formaciones

Huracán : Lucas Chaves , Guillermo Soto , Fernando Tobio , Gastón Sauro , Guillermo Benítez , Gabriel Gudiño , Santiago Hezze , Federico Fattori , Jonás Acevedo , Matías Cóccaro y Nicolás Cordero . DT: Diego Davobe .

: Lucas , Guillermo , Fernando , Gastón , Guillermo , Gabriel , Santiago , Federico , Jonás , Matías y Nicolás . DT: Diego . San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Rafael Pérez y Gastón Hernández; Gonzalo Luján, Jalil Elías, Carlos Sánchez y Malcom Braida; Andrés Vombergar y Adam Bareiro. DT: Rubén Darío Insúa.

San Lorenzo es uno de los cuatro líderes del campeonato, pero hace más de un lustro que no gana en Parque Patricios Prensa San Lorenzo

El historial

Teniendo en cuenta el amateurismo y profesionalismo desde 1915, San Lorenzo le lleva 40 victorias de ventaja a Huracán. El dato negativo para el Azulgrana es que no gana de visitante desde la temporada 2016/17 cuando lo hizo 1 a 0 con un tanto de Marcos Angeleri. En total se vieron las caras en 185 partidos con 87 victorias del elenco del barrio porteño de Boedo y 47 del Globo. Empataron 51 duelos.

Por ligas nacionales se cruzaron 171 veces y ganó en 83 ocasiones el Ciclón. El club de Parque Patricios acumula 44 triunfos e igualaron la misma cantidad de partidos.

Por copas nacionales hay 14 antecedentes con cuatro alegrías azulgranas, tres del conjunto quemero y siete pardas.

Huracán tiene ventaja en el historial de amistosos: se impuso en 15 choques contra nueve de su eterno rival. En las 33 veces que disputaron partidos oficiales se registraron nueve pardas.

Últimos cinco enfrentamientos

Liga Profesional 2022 - Fecha 22 : San Lorenzo 1-0 Huracán (Ezequiel Cerutti).

: San Lorenzo 1-0 Huracán (Ezequiel Cerutti). Copa de la Liga Profesional 2021 - Fecha 7 : San Lorenzo 0-0 Huracán.

: San Lorenzo 0-0 Huracán. Liga Profesional 2021 - Fecha 18: Huracán 2-1 San Lorenzo (Franco Cristaldo y Jonathan Candia -H-; Franco Di Santo -SL-).

Huracán 2-1 San Lorenzo (Franco Cristaldo y Jonathan Candia -H-; Franco Di Santo -SL-). Copa de la Liga Profesional 2021 - Fecha 4: San Lorenzo 1-1 Huracán (Franco Di Santo -SL-; Franco Cristaldo -H-).

San Lorenzo 1-1 Huracán (Franco Di Santo -SL-; Franco Cristaldo -H-). Superliga 2019/20 - Fecha 10: Huracán 2-0 San Lorenzo (Lucas Barrios y Fernando Coniglio -H-).

LA NACION