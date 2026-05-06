Partidos de hoy de la Copa Sudamericana 2026: hora y TV, este miércoles 5 de mayo

La cuarta fecha de la primera etapa continúa con seis encuentros; se presentan los equipos argentinos Racing, Tigre y Barracas Central
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La Copa Sudamericana 2026 continúa este miércoles con seis encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la etapa de grupos, que es la primera de la segunda rueda y en la que todos los equipos necesitan sumar puntos para avanzar a octavos de final porque ninguno se aseguró la clasificación.
Los cotejos se desarrollan en cuatro turnos. A las 19 Montevideo City Torque recibe a Palestino de Chile en Uruguay por el Grupo F, donde el martes Gremio derrotó a Deportivo Riestra 3 a 0; y Audax Italiano hace lo propio con Vasco Da Gama, por el G. A las 21, Barracas Central recibe a Olimpia de Paraguay en el estadio Florencio Sola de Banfield por la zona G y Tigre visita a Macará de Ecuador por la A. Media hora después, Racing se presenta en Río de Janeiro contra Botafogo, por el Grupo E. Por último, a las 23, cierran la jornada Alianza Atlético de Perú vs. América de Cali, por la zona A.
Los partidos de la Copa Sudamericana 2026 se transmiten en vivo por TV a través de DSports y de diferentes señales de ESPN, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
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El formato de juego de la Copa Sudamericana 2026 es similar a la última edición que ganó Lanús. En la etapa de grupos los 32 clubes se dividieron en ocho zonas de cuatro integrantes cada uno de las cuáles el líder avanzará a octavos de final y el segundo jugará una reclasificación (16avos de final) con un tercero de la Copa Libertadores.
Desde entonces, hay cruces de eliminación directa con partidos de ida y vuelta hasta las semifinales. La definición, en tanto, está programada para el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador) / Boca (Argentina) / Independiente (Argentina) / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) / Lanús (Argentina) - 2
- River (Argentina) / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Defensa y Justicia (Argentina) / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing (Argentina) - 1
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