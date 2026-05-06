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Partidos de hoy de la Copa Sudamericana 2026: hora y TV, este miércoles 5 de mayo

La cuarta fecha de la primera etapa continúa con seis encuentros; se presentan los equipos argentinos Racing, Tigre y Barracas Central

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Los partidos de este miércoles en la Copa Sudamericana 2026
Los partidos de este miércoles en la Copa Sudamericana 2026Canchallena

La Copa Sudamericana 2026 continúa este miércoles con seis encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la etapa de grupos, que es la primera de la segunda rueda y en la que todos los equipos necesitan sumar puntos para avanzar a octavos de final porque ninguno se aseguró la clasificación.

Los cotejos se desarrollan en cuatro turnos. A las 19 Montevideo City Torque recibe a Palestino de Chile en Uruguay por el Grupo F, donde el martes Gremio derrotó a Deportivo Riestra 3 a 0; y Audax Italiano hace lo propio con Vasco Da Gama, por el G. A las 21, Barracas Central recibe a Olimpia de Paraguay en el estadio Florencio Sola de Banfield por la zona G y Tigre visita a Macará de Ecuador por la A. Media hora después, Racing se presenta en Río de Janeiro contra Botafogo, por el Grupo E. Por último, a las 23, cierran la jornada Alianza Atlético de Perú vs. América de Cali, por la zona A.

Los partidos de la Copa Sudamericana 2026 se transmiten en vivo por TV a través de DSports y de diferentes señales de ESPN, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

  • En canchallena.com se puede seguir cada cotejo minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El formato de juego de la Copa Sudamericana 2026 es similar a la última edición que ganó Lanús. En la etapa de grupos los 32 clubes se dividieron en ocho zonas de cuatro integrantes cada uno de las cuáles el líder avanzará a octavos de final y el segundo jugará una reclasificación (16avos de final) con un tercero de la Copa Libertadores.

Desde entonces, hay cruces de eliminación directa con partidos de ida y vuelta hasta las semifinales. La definición, en tanto, está programada para el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

  • Liga de Quito (Ecuador) / Boca (Argentina) / Independiente (Argentina) / Atlético Paranaense (Brasil) / Independiente del Valle (Ecuador) / Lanús (Argentina) - 2
  • River (Argentina) / San Pablo (Brasil) / Internacional (Brasil) / Arsenal (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Defensa y Justicia (Argentina) / Chapecoense (Brasil) / Universidad de Chile / Independiente de Medellín (Colombia) / Pachuca (México) / Cienciano (Perú) / Racing (Argentina) - 1
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