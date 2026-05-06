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En qué canal pasan Racing vs. Botafogo por la Copa Sudamericana 2026 hoy

El encuentro entre el Fogão y la Academia se disputa este miércoles a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Nilton Santos, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán

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Santiago Sosa sería titular y capitán de Racing en el encuentro de este miércoles frente a Botafogo
Santiago Sosa sería titular y capitán de Racing en el encuentro de este miércoles frente a BotafogoJUAN MABROMATA - AFP

Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Botafogo y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, se disputa en el estadio Nilton Santos y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Fogão está segundo en la tabla de posiciones de su zona, en zona de acceso al playoff de 16vos de final ante un tercero de la Copa Libertadores 2026. Tiene siete puntos, producto de dos victorias y un empate, y viene de golear a Independiente Petrolero por 3 a 0 con goles del uruguayo Mateo Ponte, el argentino Álvaro Montoro y el brasileño Newton.

Botafogo quiere volver a ganarle a Racing, esta vez como local, para mantenerse en los primeros puestos
Botafogo quiere volver a ganarle a Racing, esta vez como local, para mantenerse en los primeros puestosRodrigo Abd - AP

La Academia, por su parte, se mantiene en el tercer puesto de la clasificación general del Grupo E con cuatro unidades (un triunfo, una igualdad y una caída), por lo que está obligado a sumar para no perder terreno en la lucha por pasar de ronda. En la última jornada empató 1 a 1 con Caracas, como visitante, por los tantos de Tomás Pérez -R- y Jesús Yendis -C-.

  • En la primera vuelta, en el partido disputado en el Cilindro de Avellaneda, Botafogo ganó por 3 a 2.

Botafogo vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Botafogo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.30 contra los 3.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.24.

A pesar de no partir como favorito, Racing está obligado a sumar puntos en Brasil
A pesar de no partir como favorito, Racing está obligado a sumar puntos en BrasilFACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

  • Botafogo: Neto; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Bastos, Alex Telles; Cristian Medina, Danilo, Álvaro Montoro; Kadir, Arthur Cabral y Matheus Martins.
  • Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini o Alan Forneris, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Pérez.
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