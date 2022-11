Cuándo juega la Argentina vs. Emiratos Árabes Unidos, por el último amistoso antes del Mundial Qatar 2022: día, horario y TV

escuchar

Este miércoles, desde las 12.30 (hora argentina), la selección argentina enfrenta a Emiratos Árabes en el último amistoso antes del Mundial Qatar 2022. El encuentro se disputa en el estadio Al Jazira Mohammed Bin Zayed, de la ciudad de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Se trata de un amistoso acordado desde hace tiempo gracias a un acuerdo comercial entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el país medio oriental (el vínculo también incluye la realización de la Supercopa Argentina en los Emiratos). El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública y DSports, y por streaming a través de TyC Sports Play y DGO.

Todos los jugadores del combinado nacional ya se encuentran en la concentración. Los últimos en llegar fueron los jugadores provenientes de la Premier League: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister, que desembarcaron en Abu Dhabi en la madrugada de este martes. Ya con el plantel completo, al entrenador Lionel Scaloni solo le falta evaluar el estado físico de cada uno de ellos y diagramar el equipo que va a salir a la cancha en primera instancia, aunque posiblemente haya varias modificaciones con el correr de los minutos para regular esfuerzos.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones.

La selección argentina hizo un entrenamiento abierto en Emiratos Árabes Unidos AFA

La Argentina vs. Emiratos Árabes Unidos: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional .

. Día : Miércoles 16 de noviembre.

: Miércoles 16 de noviembre. Hora : 12.30 (hora argentina).

: 12.30 (hora argentina). Estadio : Al Jazira Mohammed Bin Zayed.

: Al Jazira Mohammed Bin Zayed. TV : Tyc Sports, DSports y TV Pública.

: Tyc Sports, DSports y TV Pública. Streaming: TyC Sports Play y DGO.

Uno de los condimentos especiales del encuentro es que el técnico de la selección rival es Rodolfo Arruabarrena, alguien que sabe lo que significa la camiseta de la selección argentina (jugó cinco partidos amistosos entre 1994 y 2006). Ante esto, en diálogo con LA NACION, el ‘Vasco’ aseguró que le pidió a sus jugadores que tengan cuidado con el capitán del equipo albiceleste, Lionel Messi: “Hablamos un poco del tema, sabemos lo que es Messi y lo que representa para todo el mundo. Así que les dije a mis jugadores: ‘Ojo con tocarlo, porque después no puedo entrar a la Argentina’”, aseguró entre risas el ex DT de Boca Juniors.

El 'Vasco' Arruabarrena ya advirtió a sus jugadores sobre el cuidado que deben tener con Messi

Sin embargo, dejó en claro que este compromiso es una gran oportunidad para el equipo del emirato. “Para nosotros es importante una experiencia así, tengo muchos jugadores jóvenes que necesitan ese rodaje. Nos falta el roce con selecciones fuertes, porque nos falta la viveza que tiene el jugador sudamericano o el europeo, entonces, poder enfrentarlos nos permite sumar horas de aprendizaje. Y este partido con Argentina es una linda oportunidad”, comentó, mientras contaba que ya sacó entradas para los hipotéticos cruces de octavos, cuartos y semifinal de la Argentina en la Copa del Mundo.

Por el otro lado, Scaloni afronta este amistoso con mucha más tranquilidad. La importancia del mismo no pasa por ‘foguear’ al equipo, sino por terminar de pulir detalles de cara al debut ante Arabia Saudita -juegan el próximo martes a las 7-, aunque arriesgando lo menos posible a cada uno de los 26 convocados. Por este motivo, el DT pidió que haya más de cinco cambios, algo que aún no se confirmó, para que la mayoría sume minutos y no haya tantos futbolistas ‘obligados’ a disputar el partido completo, con todo lo que eso implica a solo seis días del debut en la cita ecuménica.

Messi será titular en el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, aunque luego sería reemplazado Kamran Jebreili - AP

Por lo pronto, Messi será titular. El acuerdo, en parte, implica eso. Sin embargo, seguramente sea reemplazado en el complemento y, pieza por pieza, su reemplazante natural podría ser el delantero de Roma, Paulo Dybala, que se recuperó a tiempo récord de una rotura fibrilar y finalmente forma parte de la lista de 26 convocados del equipo albiceleste.

LA NACION