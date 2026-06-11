A qué hora juega hoy México vs. Sudáfrica y por dónde se puede ver en vivo
El encuentro entre el Tri y los Bafana Bafana se disputa este jueves en el estadio Azteca de la Ciudad de México, en el marco de la fecha 1 del Grupo A
México y Sudáfrica protagonizan este jueves, a partir de las 16 (horario argentino), una hora y media después de la primera de las tres ceremonias de apertura que se harán en esta edición, el partido inaugural del Mundial 2026. Juegan en el estadio Azteca de la Ciudad de México, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, televisación de DSports, Telefé y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.
El dueño de casa quiere hacerse fuerte para romper con una racha negativa histórica en sus presentaciones mundialistas. Formó parte del encuentro inaugural siete veces, con un saldo de cinco derrotas y dos empates. Por otro lado, para los Bafana Bafana este compromiso es especial por dos motivos. Primero, debutaron en el Mundial 2010 contra el Tri y, ante su propia gente, rescataron un empate 1 a 1. Además, el DT Hugo Broos jugó para Bélgica en México 1986, donde se enfrentaron al local en la primera ronda.
- La zona A se completa con los seleccionados de Corea del Sur y República Checa, que se verán las caras este mismo jueves a las 23 en el estadio Guadalajara de Jalisco, México.
México vs. Sudáfrica: cómo ver online
El partido está programado para este jueves a las 16 (horario argentino) en Ciudad de México y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, México corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.44 contra los 9.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Sudáfrica. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.64.
Posibles formaciones
- México: Raúl Rangel; Israel Reyes o Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Biran Gutiérrez o Gilberto Mora, Érik Lira o Édson Álvarez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
- Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon o Nkosinathi Sibisi, Mbekezeli Mbokazi, Samukele Kabini; Teboho Mokoena, Jayden Adams o Thalente Mbatha; Oswin Appollis, Themba Zwane o Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng o Tshepang Moremi; y Lyle Foster.
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