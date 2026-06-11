A qué hora juega hoy México vs. Sudáfrica y por dónde se puede ver en vivo

México y Sudáfrica protagonizan este jueves, a partir de las 16 (horario argentino), una hora y media después de la primera de las tres ceremonias de apertura que se harán en esta edición, el partido inaugural del Mundial 2026. Juegan en el estadio Azteca de la Ciudad de México, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, televisación de DSports, Telefé y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El dueño de casa quiere hacerse fuerte para romper con una racha negativa histórica en sus presentaciones mundialistas. Formó parte del encuentro inaugural siete veces, con un saldo de cinco derrotas y dos empates. Por otro lado, para los Bafana Bafana este compromiso es especial por dos motivos. Primero, debutaron en el Mundial 2010 ‌contra el Tri y, ante su propia gente, rescataron un empate 1 a 1. Además, el DT Hugo Broos jugó para Bélgica en México 1986, donde se enfrentaron al local en la primera ronda.

Hugo Broos, DT de Sudáfrica, aseguró que dejará el fútbol cuando termine el Mundial 2026 PHILL MAGAKOE - AFP

La zona A se completa con los seleccionados de Corea del Sur y República Checa, que se verán las caras este mismo jueves a las 23 en el estadio Guadalajara de Jalisco, México.

México vs. Sudáfrica: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 16 (horario argentino) en Ciudad de México y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, México corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.44 contra los 9.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Sudáfrica. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.64.

La selección de México, una de las anfitrionas del Mundial 2026, disputará el partido inaugural Moises Castillo - AP

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