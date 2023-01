Cuándo juega Manchester City vs. Wolverhampton, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 11 (hora argentina), Manchester City y Wolverhampton se enfrentan en un compromiso correspondiente a la fecha 21 de la Premier League. El encuentro se disputa en el Etihad Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, Julián Álvarez podría ser titular luego de su gran actuación en la victoria ante Tottenham, en la que convirtió un gol.

El equipo dirigido por ‘Pep’ Guardiola se ubica segundo en la tabla de posiciones con un total de 42 puntos conseguidos a lo largo de 19 partidos jugados (adeuda su duelo frente a Arsenal por la fecha 12). Los comandados por el español Julen Lopetegui, por su parte, no atraviesan un buen presente futbolístico y están en la décima sexta ubicación con solo 17 unidades cosechadas a lo largo de 19 encuentros.

El elenco citizen viene de remontar un partido memorable ante el Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero. Comenzó perdiendo 2 a 0 y lo dio vuelta, con un gol de Julián Álvarez incluido, para llevarse los tres puntos luego de ganar 4 a 2 en un partido pendiente correspondiente a la fecha 7 de la Premier. El equipo visitante, por su parte, viene de derrotar 1 a 0 a West Ham con un gol del portugués Daniel Podence.

Riyad Mahrez fue el artífice principal de la remontada de Manchester City ante Tottenham Martin Rickett - PA Wire

Manchester City vs. Wolverhampton: lo que hay que saber

Premier League - Fecha 21.

Día : Domingo 22 de enero.

: Domingo 22 de enero. Hora : 11 (hora argentina).

: 11 (hora argentina). Estadio : Etihad Stadium.

: Etihad Stadium. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

Guardiola dialogó con los medios en la conferencia de prensa luego de la victoria ante Tottenham pero, lejos de alegrarse por el triunfo, criticó la actitud de su equipo: “No hay energía, no hay pasión. A Rico Lewis le dan cuatro patadas, evidentemente no les sacan tarjeta amarilla porque tiene 18 años, es muy joven y nada pasa... Sí. Y no reaccionamos. ¿Quién lo defiende? No hay nada. Estamos como... cuatro Premiers en cinco años y yo veo al Arsenal, la pasión... ¿Qué tiene? Dos décadas, 20 años sin ganar la Premier. Y ahora mismo matan por cada balón, y nosotros no. Jugamos bien. Oh, qué bien hacemos la salida de balón, la presión... Pero hay algo dentro que no tenemos”, comentó tajante el ex DT de Barcelona y Bayern Münich.

Pep Guardiola se lamenta tras una de las últimas caídas de Manchester City; busca levantar vuelo OLI SCARFF - AFP

En el lado del equipo visitante, Julen Lopetegui llegó en la previa del Mundial Qatar 2022 luego de su paso por Sevilla de España. El español es la apuesta de la dirigencia comandada por el chino Jeff Shi para enderezar el rumbo de un barco que parecía hundirse hacia el Championship, la segunda división de Inglaterra. Con él también llegaron algunos refuerzos como Pablo Sarabia, que viene de ser compañero de Lionel Messi en PSG, y Craig Dawson, defensor central experimentado proveniente de West Ham.

Julen Lopetegui tiene experiencia de sobra y busca salvar a Wolverhampton del descenso

¿Qué dicen las apuestas?

Manchester City lleva las de ganar en las principales casas de apuestas del mundo. Su triunfo tiene una cuota máxima de 1.22. Su derrota, es decir, una victoria de Wolverhampton, cotiza hasta 15.00. El empate paga 8.00.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson ; Rico Lewis , John Stones , Rubén Dias , Joao Cancelo ; Ilkay Gündogan , Rodri , Kevin De Bruyne ; Riyad Mahrez , Julián Álvarez y Erling Haaland.

; Rico , John , Rubén , Joao ; Ilkay , , Kevin ; Riyad , Julián y Erling Wolverhampton: José Sá; Nélson Semedo, Nathan Collins, Max Kilman, Hugo Bueno; Matheus Nunes, Rúben Neves, João Moutinho; Hee-Chan Hwang, Matheus Cunha y Daniel Podence.

LA NACION