Cuándo vuelven a jugar los Pumas por el Rugby Championship 2023

Los Pumas llegaron este martes a Sydney, Australia, para continuar su participación en el Rugby Championship 2023, en el que debutaron con una dura caída ante los All Blacks 41-12 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en una temporada en la que el objetivo principal es el Mundial que se disputará en Francia desde el 8 de septiembre y cuyo primer rival será Inglaterra.

El próximo compromiso de la selección argentina en el campeonato que reúne a las potencias del Hemisferio Sur será contra los Wallabies el sábado 15 de julio a las 6.45 (hora argentina) en el CommBank Stadium. El duelo entre elencos derrotados en la primera fecha -los oceánicos cedieron 43-12 ante Sudáfrica- tiene un claro favorito al triunfo en las apuestas y es el conjunto local con una cuota máxima de 1.34 contra 4.20 que cotiza una victoria albiceleste. El empate, un resultado poco habitual en el deporte, paga hasta 26.0.

🎙️ La palabra de Mateo Carreras desde Sydney, tras un día de viaje y ya enfocados en el próximo partido.#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/qdLsNfiqX8 — Los Pumas (@lospumas) July 11, 2023

Plantel de los Pumas en la gira por Oceanía

Para la gira como visitante Michael Cheika convocó a 36 jugadores de los 48 que eligió para la temporada en curso. Para cada encuentro, el primero ante Australia y el siguiente, y último en el campeonato, vs. Sudáfrica en Johannesburgo, el head coach dispondrá de 15 titulares y ocho suplentes.

Tomás Albornoz.

Matías Alemanno.

Lautaro Bazán Vélez.

Eduardo Bello.

Gonzalo Bertranou.

Emiliano Boffelli.

Rodrigo Bruni.

Sebastián Cancelliere.

Mateo Carreras.

Santiago Carreras.

Santiago Chocobares.

Lucio Cinti.

Santiago Cordero.

Agustín Creevy.

Jerónimo De la Fuente.

Thomas Gallo.

Francisco Gómez Kodela.

Juan Martín González.

Santiago Grondona.

Juan Imhoff.

Facundo Isa.

Rodrigo Isgró.

Tomás Lavanini.

Juan Cruz Mallía.

Pablo Matera.

Julián Montoya.

Matías Moroni.

Matías Orlando.

Lucas Paulos.

Guido Petti.

Pedro Rubiolo.

Ignacio Ruiz.

Nicolás Sánchez.

Joel Sclavi.

Francisco Tetaz Chaparro.

Mayco Vivas.

Fixture y resultados del Rugby Championship

Fecha 1

Sudáfrica 43-12 Australia.

Argentina 12-41 Nueva Zelanda.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Sudáfrica - Sábado 15 de julio a las 4.05 - Go Media Stadium, Auckland, Nueva Zelanda.

Australia vs. Argentina - Sábado 15 de julio a las 6.45 - CommBank Stadium, Sidney, Australia.

Fecha 3

Australia vs. Nueva Zelanda - Sábado 29 de julio a las 6.45 - Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australia.

Sudáfrica vs. Argentina - Sábado 29 de julio a las 12.05 - Estadio Ellis Park, Johannesburgo, Sudáfrica.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El certamen se denomina Rugby Championship desde 2012, cuando empezó a participar la Argentina. Desde entonces hubo 10 torneos -en 2020 se jugó un Tres Nations por la ausencia de Sudáfrica a raíz de la pandemia de Covid 19- y los All Blacks ganaron ocho. Los Wallabies y los Springboks tienen una estrella cada uno, las cuales lograron en 2015 y 2019, respectivamente. Casualmente, en ambas ocasiones el campeonato tuvo una sola rueda (tres partidos) porque coincidió con sendas citas ecuménicas.

En nueve campeonatos, los Pumas culminaron cuartos y últimos (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022). El año pasado lograron dos triunfos (48 a 17 vs. Australia y 25 a 18 vs. Nueva Zelanda) y coronaron la mejor actuación, aunque no les alcanzó para posicionarse más allá del último lugar. La única ocasión en la que salió de esa posición fue en 2015, cuando la Argentina quedó tercera.

En el debut en el Rugby Championship los Pumas perdieron categóricamente frente a All Blacks Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Cómo ver los partidos de los Pumas

Todos los partidos de los Pumas se transmitirán en vivo por televisión a través de ESPN, por lo que también se podrán ver por streaming por intermedio de la plataforma digital Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Star+.

Flow - ESPN.

Telecentro Play - ESPN.

DGO - ESPN.

