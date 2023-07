Fixture del Rugby Championship: cuándo juegan los Pumas, la TV y el formato

escuchar

Las principales potencias del hemisferio sur tienen este mes de julio un ensayo exigente de cara al Mundial, el Rugby Championship, que arranca este sábado. Nueva Zelanda (defensora del título), la Argentina, Sudáfrica y Australia disputan este año un formato reducido del importante certamen, condicionado por la Copa del Mundo. Cada selección jugará tres partidos (8, 15 y 29 de julio), a diferencia de los seis que se disputan en las ediciones habituales.

Los seleccionados se enfrentarán todos contra todos a una rueda. En esta edición, los Pumas solo serán locales ante los All Blacks en la primera jornada, que se disputa este sábado 8 de julio a las 16.10 en Mendoza, con transmisión de ESPN y Star+. El combinado neozelandés corre con la misma suerte, ya que únicamente serán anfitriones ante los Springboks. Los sudafricanos y australianos, en contrapartida, tendrán la ventaja de disputar dos compromisos de local y apenas uno en condición de visitantes.

Los Pumas se entrenan de cara a un nuevo desafío, en la previa del Mundial de Francia Crédito Prensa UAR / Andrés Velásquez

Lo que hay que saber sobre el debut ante los All Blacks

Primera fecha del Rugby Championship 2023.

Día : sábado 8 de julio.

: sábado 8 de julio. Hora : 16.10.

: 16.10. Estadio : Malvinas Argentinas de Mendoza.

: Malvinas Argentinas de Mendoza. Árbitro : Angus Gadner (Australia).

: Angus Gadner (Australia). TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

Fixture del Rugby Championship 2023

Fecha 1

Sudáfrica vs. Australia - Sábado 8 de julio a las 12.05 - Estadio Loftus Versfeld, Pretoria, Sudáfrica.

Argentina vs. Nueva Zelanda - Sábado 8 de julio a las 16.10 - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Sudáfrica - Sábado 15 de julio a las 4.05 - Go Media Stadium, Auckland, Nueva Zelanda.

Australia vs. Argentina - Sábado 15 de julio a las 6.45 - CommBank Stadium, Sidney, Australia.

Fecha 3

Australia vs. Nueva Zelanda - Sábado 29 de julio a las 6.45 - Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Australia.

Sudáfrica vs. Argentina - Sábado 29 de julio a las 12.05 - Estadio Ellis Park, Johannesburgo, Sudáfrica.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver los partidos de los Pumas

Todos los partidos de los Pumas se transmitirán en vivo por televisión a través de ESPN, por lo que también se podrán ver por streaming por intermedio de la plataforma digital Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

El certamen se denomina Rugby Championship desde 2012, cuando empezó a participar la Argentina. Desde entonces hubo 10 torneos -en 2020 se jugó un Tres Nations por la ausencia de Sudáfrica a raíz de la pandemia de Covid 19- y los All Blacks ganaron ocho. Los Wallabies y los Springboks tienen una estrella cada uno, las cuales lograron en 2015 y 2019, respectivamente. Casualmente, en ambas ocasiones el campeonato tuvo una sola rueda (tres partidos) porque coincidió con sendas citas ecuménicas.

En nueve campeonatos, los Pumas culminaron cuartos y últimos (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022). El año pasado logró dos triunfos (48 a 17 vs. Australia y 25 a 18 vs. Nueva Zelanda) y coronó su mejor actuación, aunque no le alcanzó para posicionarse más allá del último lugar. La única ocasión en la que salió de esa posición fue en 2015, cuando quedó tercera.

