Diego Simeone fue tendencia en las redes tras conocerse la ausencia de Ángel Correa en la lista definitiva

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se convirtió este viernes por la tarde en tendencia en la red social Twitter, un rato después de que desde la cuenta oficial de la selección argentina, su DT Lionel Scaloni anunciara quienes integrarán la lista definitiva para cometir en el Mundial Qatar 2022. Entre los futbolistas que quedaron fuera de la cita máxima se destaca la ausencia del delantero Ángel Correa, que formó parte del proceso de La Scaloneta prácticamente desde la asunción del técnico.

Justamente, el delantero formado en las divisiones inferiores de San Lorenzo, juega en el Atlético de Madrid, que actualmente atraviesa un magro presente futbolístico, ya que quedó eliminado en la primera fase de la Champions League, y está muy lejos de la lucha por el título en la Liga española.

Cuentas partidarias de River Plate y San Lorenzo, donde Simeone no dejó el mejor de los recuerdos, apuntaron contra El Cholo, y lo responsabilizaron de una presunta merma en el rendimiento de Angelito, y que, a la luz de los acontecimientos, lo habría apartado de la consideración de Scaloni para el Mundial.

El usuario Debate millonario criticó en duros términos al exitoso entrenador argentino. “Es impresionante cómo Simeone agarró al pibe más atrevido que surgió en Argentina desde Agüero y lo transformó en un mediopelo. Le arruinó la carrera a uno que pintaba para crack en serio. En vez de ponerlo a gambetear y encarar como hacía perfecto, lo puso a correr al tres rival”, apuntó.

Ángel Correa es una de las ausencias más resonantes de la selección argentina para el Mundial Qatar 2022 Gusatavo Ortiz - dpa

Asimismo, un usuario que se reconoce como “bielsista” y “menottista” también responsabilizó a Simeone por el supuessto bajo nivel de Correa: “Qué bronca me da que Angelito no vaya al Mundial, es sin duda la muestra clara del daño que hace Simeone a los futbolistas, en un equipo que lo potencie y lo pueda consolidar se ganaba la convocatoria solo, pero tiene un DT que no le da ni oportunidades. Y la prensa lo justifica”, largó .

Por su parte, el periodista Pablo Carrozza dijo que “en algún momento habrá que analizar de verdad el daño que les hace Simeone a los jugadores”, y citó el caso de otros futbolistas que, supuestamente, fueron afectados negativamente por el DT argentino. “Ángel Correa se queda afuera del mundial por culpa del Cholo. Como Cunha y Lemar, grandes figuras que lo tendrán que mirar por TV. Joao Félix y De Paul viajarán pero lejos de su nivel”, enumeró el cronista.

Para contrarrestar los mensajes negativos contra el DT de 52 años, un tuitero seguidor del Cholo e hincha del Atlético salió en defensa de su ídolo, y recordó a los futbolistas que fueron potenciados por el exvolante: “Giménez: vino siendo un chaval. Mundial. Carrasco: llegó sin ser internacional. Mundial. Llorente: no era absolutamente nadie. Mundial. Koke: con Cholo jugará su 3er mundial. Griezmann: Cholo le llevó a ser balón de bronce. Mundial”.

"El que deja sin Mundial a Angelito Correa es Simeone", señaló un hincha de San Lorenzo Captura Twitter

En su laureada trayectoria como entrenador, Diego Simeone logró 10 títulos, de los cuales ocho los obtuvo al mando del conjunto colchonero. Después de obtener su segunda Liga, se convirtió en el DT más ganador en la historia de Atlético de Madrid.

