Ariel Rodríguez reveló un detalle sobre Lionel Messi en las calles de Qatar: “Piel de gallina”

El periodista Ariel Rodríguez, uno de los enviados por Tyc Sports a Qatar para la inminente Copa del Mundo, reveló este jueves un detalle sobre la imagen del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, en una avenida principal de la capital del país organizador, Doha.

“Necesito que me escuchen. Lo miro al Gringo (Cingolani) y tengo desde la pera hasta la cabeza, un Messi inmenso en la pared que me hace poner la piel de gallina”, contó el periodista mientras debatía con sus compañeros de señal, Cingolani y Guido Glait, sobre la posible ausencia de Paulo Dybala en la lista final de La Albiceleste.

Antes de ello, Rodríguez detalló claramente de qué se trata la figura de La Pulga: “Hay un Messi en la avenida principal de Qatar. Tiene diez pisos. Un Messi inmenso con el festejo que hace siempre. Impresionante”.

Por otra parte, con respecto a la duda en torno a la participación de Dybala en Qatar 2022, Cingolani indicó que, más allá de que no esté en su mejor forma física, sería importante para el plantel argentino, aunque empiece a participar en la segunda fase, al que llamó “el segundo Mundial”.

“Hay tiempo para Dybala, se lo puede esperar. Pase, maestro, lo estamos esperando”, dijo El Gringo, citando una presunta frase que Diego Maradona le habría dicho a Ricardo Bochini en el mundial del ‘86. En el mismo sentido opinó Glait, quien indicó que Dybala “es esperable simplemente porque es crack, porque hace 10 años que juega en Europa, y hace 10 años que rinde. Con otros jugadores te diría no sé, capaz que compiten”, diferenció. Por su lado, Rodríguez señaló que “sería una novedad” la inclusión de Alejandro Garnacho en lugar de Paulo.

No está garantizada la presencia de Paulo Dybala en el Mundial Qatar 2022; La Joya se recupera de un desgarro; sólo iría a la Copa si está en un 100% de sus condiciones físicas VINCENZO PINTO - AFP

Tras su discusión del día anterior, Glait indicó que “hoy no” es el momento del delantero nacido en España. “El día que gane a mejor jugador del mundo, el señor Ariel lo vio antes que todos. Pero hoy, no. Gracias por todo, esperá el próximo Mundial”, se explayó.

Acto seguido, El Gringo contó una “infidencia” respecto de la inclusión de otro futbolista en la lista final. “No se la conté ni a Guido, que hoy fuimos a dar una vueltita a hacer unos trámites”. Impiadoso, el periodista identificado con River escrachó a su colega, y confesó que el presunto trámite fue comer “una hamburguesa”. Sin negarlo, Cingolani prosiguió en su relato.

Juan Foyth podría formar parte de la lista de 26 jugadores rumbo al Mundial; de esta manera, Lionel Scaloni llevaría nueve defensores a Qatar 2022 Villarreal FC

“Le metí un mensaje a alguien que no viajó. Tuve el tupé de descartarle a (Juan) Foyth. Me saltó a la yugular. ‘Pará pará, yo no me animaría a decir lo que vos estás escribiéndome’. Ojo con Foyth”, dijo en relación a su posible participación en la convocatoria final rumbo a la Copa del Mundo. En broma, Guido le respondió: “No estás diciendo ojo con (Mauro) Laspada. No sería una sorpresa”.

Para defenderse, El Gringo concluyó: “Ayer, jugó 28 minutos. Desde el 28 de agosto que no jugaba. Hacía una enormidad que no entraba a la cancha. Viene de una lesión brava”, explicó.

