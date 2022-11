“No come choripán”: el insólito debate en televisión sobre la posible inclusión de Alejandro Garnacho en la selección argentina

escuchar

Los periodistas Ariel Rodríguez, Gringo Cingolani y Guido Glait, de TyC Sports, tuvieron este miércoles un insólito debate en torno a la posible inclusión del futbolista hispano-argentino Alejandro Garnacho en la lista de 26 de la selección para el Mundial Qatar 2022, donde esgrimieron argumentos extrafutbolísticos para desechar su presunta convocatoria en caso de que Paulo Dybala no se encuentre en óptimas condiciones físicas para afrontar la cita máxima.

Rodríguez, conductor del segmento, indicó que su compañero de señal, Ariel Senosiain, aseguró que podría haber una “sorpresa” entre los jugadores convocados al Mundial. Ante eso, aseveró: “Yo no tengo dudas. Me voy directamente a Inglaterra, Manchester United. Yo, me imagino a Garnacho. Gambeta, zurda...”, esgrimió. Con cara de hastío, el periodista Guido Glait le remarcó: “Por favor. Tiene un partido y medio en Primera División”.

Luego, Glait agregó que Garnacho “no conoce Argentina”, ante lo cual el animador le recordó que “vino a jugar” con la selección argentina, y que además, su familia es oriunda de este país. Además, indicó que “lo importante es cómo juega”, y hasta se preguntó si “no es simpático tener un español en el plantel”. No conforme con la argumentación de su colega, Glait adujo que, a nuestro país, sólo vino “un día de vacaciones”. Y profundizó en la idea de la “falta de argentinidad” de Garnacho para desestimar su convocatoria.

“No habla español, no conoce el dulce de leche, nunca usó una birome, no conoce ‘Caminito’, no conoce la 9 de julio, y tercero, lo mas importante: dijo que su idolo es Cristiano Ronaldo. ¿Cómo va a decir eso? No entendió nada. Juega Messi en la selección argentina”, explicó.

Alejandro Garnacho junto a su compañero e ídolo, Cristiano Ronaldo Naomi Baker - Getty Images Europe

Acto seguido, Glait pidió no hacer “truchadas” para convocar futbolistas al combinado nacional. “No hagamos truchadas porque la abuela de la abuela es argentina. Si nos sobran jugadores. Y no me gusta el apellido”, sentenció. Más adelante en el programa, Guido se explayó en su explicación, y le sumó que Garnacho “habla un idioma que no es el nuestro, no dice ‘che’, no dice ‘chabón’” y “no come choripán”. “Yo quiero jugadores de Ezpeleta, de Longchamps”, aseveró.

Tras escucharlo atentamente, Cingolani no coincidió con su colega, e indicó que si debutó en la primera división del Manchester United con 18 años, “mal no debe jugar”. Sobre la presunta carencia de sentimiento nacional, Cingolani se animó a hacerse cargo del tema para “convertirlo”.

“Damelo 10 minutos y ustedes van a decir este pibe nació en Barracas. Le hago un buen asado, bien preparadito con achuras, y lo siento con (Nicolás) Otamendi, que le hable de Don Torcuato y de toda la zona norte; después, lo siento con Rodrigo de Paul, un pibe de clase media, canchero; un Lisandro Martínez, que le hable lo que es ir a entrenar a Defensa y Justicia bien de abajo con todo el esfuerzo que hace la gente de Florencio Varela.. Lo vamos a hacer bien argento. Se va a sentar en la fila de adelante de ‘La Scaloneta’. Él, Thiago (Almada), Enzo (Fernández)”, expresó el relator.

Paulo Dybala se juega por estas horas su pase a Qatar; en caso de no estar al 100% físicamente, podría ser reemplazado VINCENZO PINTO - AFP

No conforme con el extenso razonamiento de Cingolani, el periodista identificado con River Plate volvió a referirse a la cercanía de Garnacho con España para “sacarlo” de la selección. “Dice gilipollas. ¡Dejate de jo...! A mí traeme más barrio, más Fiorito”, cerró.

