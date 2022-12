El determinante posteo de Karim Benzema de cara a la final de Francia contra Argentina: “Esto ya no me interesa”

escuchar

Entre tantas especulaciones acerca de que si Karim Benzema tenía alguna mínima posibilidad de estar en el plantel de la final del Mundial de Qatar este domingo, el delantero del Real Madrid hizo una tajante declaración a través de una publicación y levantó sospechas entre los usuarios.

“Esto ya no me interesa”, escribió el futbolista, ganador del Balón de Oro 2022, junto a una selfie en la que se lo ve serio y triste con una gorra puesta. Sin saber a qué se refería el francés, varios de sus compañeros merengues le comentaron mensajes de aliento, mientras que algunos usuarios entendieron la publicación como una protesta a su ausencia en la final del Mundial de Qatar entre Francia y Argentina el próximo domingo. La publicación llegó a más de un millón de likes en menos de una hora.

La publicación de Karim Benzema en su cuenta de Instagram Instagram: @karimbenzema

Un desgarro en la pierna izquierda marginó al ganador del Balón de Oro 2022 de la máxima competencia a nivel naciones, a pocos días del debut del equipo en el grupo D. “En mi vida, nunca me rendí. Pero esta noche tengo que pensar en el equipo. La razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer una buena Copa del Mundo”, escribió en su momento, antes de que comenzara el camino de Francia a la final. Sin embargo, Didier Deschamps no lo borró de la lista final de 26 jugadores y siempre se especuló con una posible vuelta a la concentración.

Karim Benzema entrena a la par de sus compañeros en el Real Madrid Instagram: @karimbenzema

Una vez que se defina al campeón del Mundo este domingo, las diferentes competencias europeas retomarán el calendario de partidos correspondientes a la temporada 2022-2023. Uno de los equipos es el Real Madrid, actual campeón de la Champions League, que se prepara para su vuelta a La Liga. Karim Benzema, que entrena con normalidad luego de la lesión que lo marginó de la cita mundialista, fue foco de discusión en las redes sociales por si podría, o no, ser parte del banco de suplentes si Didier Deschamps se lo propone.

Tras un mes de recuperación y puesta a punto, el delantero francés se mostró en un amistoso del Real Madrid, con la cinta de capitán puesta. En una de las últimas publicaciones también se lució haciendo ejercicios aeróbicos en el gimnasio. “Motivación”, escribió. Desde el sábado pasado que entrena a la par de sus compañeros merengues, aunque esto no signifique que esté en condiciones físicas para competir y, mucho menos, en una final del mundo.

😡💬 La CONTUNDENTE respuesta de Deschamps cuando le consultaron sobre Benzema. pic.twitter.com/zIZHVc8J4I — TyC Sports (@TyCSports) December 15, 2022

Su pronta recuperación ilusionó a varios fanáticos para que vuelva a Doha, Qatar, a cumplir su sueño de salir campeón con Les Blues, pero lo cierto es que esto está lejos de concretarse porque su entrenador nunca le abrió la puerta a esa posibilidad. “Me importan los 24 que está en la lista” y “¿Si estará Benzema en la final? Siguiente pregunta”, fueron las tajantes respuestas que dio Deschamps en conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre el tema. Si bien está en condiciones reglamentarias de salir al campo de juego del estadio Lusail, el DT no lo considera factible.

Francia y Argentina se enfrentarán el próximo domingo en el estadio Lusail a las 12 del mediodía (horario argentino) para medir qué equipo es el mejor del Mundial de Qatar. De un lado estará Lionel Messi y del otro Kylian Mbappé, lo que promete ser un encuentro lleno de emociones y sorpresas.

