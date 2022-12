El impensado vaticinio que había hecho el Niño Torres y que todos recordaron tras la eliminación de España

escuchar

Este martes, el seleccionado marroquí de fútbol escribió una de sus páginas doradas en su historia, luego de vencer por penales al equipo español por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique entusiasmaban al público con seguir en la competencia pero, tras su eliminación, los españoles recordaron una publicidad que “vaticinaba” este triste desenlace.

Desde su llegada, Luis Enrique hizo un cambio generacional en cuanto a los apellidos de la selección española, que llegó al tope de su gloria cuando se coronó campeón del mundo en Sudáfrica 2010. Con jóvenes estrellas como Gavi, Pedri, Ansu Fati y Dani Olmo, el equipo entusiasmó a gran parte de la prensa, pero se topó con una aguerrida defensa marroquí en octavos de final y quedó eliminado por penales.

El increíble vaticinio del Niño Torres que se cumplió

Lo curioso es que, antes del estreno mundialista con un 7 a 0 ante Costa Rica, una publicidad de una cerveza “vaticinó” que el equipo español quedaría eliminada rápidamente de la cita mundialista y el encargado de manifestarlo fue el delantero Fernando “Niño” Torres.

“Chicos de la Roja, tenéis que saber algo, vais a caer en cuartos (de final)”, introduce el “Niño” Torres en el video de la publicidad y luego agrega: “...o eso dicen algunos”. El comercial trata el traspaso de la generación de campeones del mundo compuesta por Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Sergio Ramos y Xavi Hernández, entre otros, a un equipo nuevo repleto de jóvenes promesas. En este fragmento, el exdelantero del Atlético Madrid les habla al mismo tiempo que se desarrolla un escenario en contra.

Los jugadores españoles se lamentan después de quedar afuera del Mundial contra Marruecos KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

“El equipo que nos hizo campeones ya no existe”, señaló el exfutbolista, mientras los supuestos hinchas españoles se quejan del “anonimato” y la juventud de la camada dirigida por Luis Enrique. En algunos tramos, con música motivacional, se lo ve al entrenador dando una charla a los jugadores en el vestuario. “Pero tenéis que saber algo más: si habéis llegado hasta aquí, no hay nada que no podáis conseguir”, concluye Torres, en lo que finalmente es un mensaje de aliento.

Lo curioso es que, sin quererlo, esta publicidad se hizo realidad: la selección española quedó eliminada antes de lo esperado. Con esta camada de jugadores se esperaba que llegara, al menos, a instancias de semifinales, pero quedó fuera en octavos de final y no en los cuartos, como asegura en la primera parte del comercial.

“Salid al campo y demostrad que la victoria es nuestra”, manifiesta una voz en off, haciendo referencia al nombre de la marca de cerveza.

Tras la dura eliminación de los europeos, un usuario compartió el video en Twitter y cuestionó: “Quién le hizo grabar esta publicidad... ’vais a caer en cuartos’... ni siquiera”. Pese a su dominio de la posesión de la pelota, La Roja no pudo doblegar el arco custodiado por Yassine Bounou, quien en la tanda de penales tapó el segundo y tercer remate.

Con este resultado, Marruecos enfrentará a Portugal por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 este sábado a las 12 del mediodía (horario argentino) en el estadio Al Thumama.

LA NACION